Тарасова ответила российским фигуристам, которые хотят сменить спортивное гражданство

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала инициативу Канады о смене гражданства российскими фигуристами.
Напомним, накануне Федерация фигурного катания Канады предложила облегчить форму смены спортивного гражданства. Тарасова уверена, что держать российских спортсменов никто не будет. По её словам, если у фигуриста нет мотивации выступать за свою страну, её не взрастить даже за счёт денег.
Напомним, 1 марта прошлого года Международный союз конькобежцев запретил гражданам РФ и Белоруссии участвовать в соревнованиях. Из-за санкций спортсмены не участвовали в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.
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«Чем мы можешь помочь фигуристам, чтобы не лишиться их? Кто будет добавлять финансовую мотивацию, чтобы удержать их? У федерации есть деньги? Министерство спорта? Глупости не говорите. Кто захочет, тот и поменяет спортивное гражданство <…> Если нет мотивации выступать в родной стране, пусть выступают в другом», — процитировало российского тренера Metaratings.ru.
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