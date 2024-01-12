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Покинувшие РФ Бида и Лоханов хотят выступать за сборную США на ОИ

12 января 2024, 09:49
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Российские шпажисты Сергей и Виолетта Бида и саблист Константин Лоханов планируют выступить за американскую сборную на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.
USA Today пишет, что спортсменов поддерживают Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, а также Федерации фехтования США. Организации направили письма в их поддержку, сообщает РИА Новости.

Адвокат Джек Винер, который представляет интересы россиян, рассказал, чтобы фехтовальщики стали гражданами США к ОИ, которые начнутся 26 июля, Сенату и Палате представителей нужно будет принять законопроект, а Джо Байден должен его подписать.


Ранее МВД РФ объявило в розыск семейную пару Виолетту и Сергея Биду. Они выступили летом прошлого года на чемпионате США по фехтованию в нейтральном статусе, не уведомив РФ. Из-за этого случая в отставку был отправлен старший тренер сборной РФ по шпаге Александр Глазунов.

Спортсменам может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы за самовольное оставление части: они являются военнообязанными.

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#олимпиада
#спорт
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#россия
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Юные хоккеисты из ДНР сыграли со сборной Патриархии на катке в парке «Патриот»
12 января 2024, 09:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Ребята из донецких городов Горловка и Ясиноватая приняли участие в мини-турнире по хоккею с мячом и в валенках, который провели в подмосковном парке «Патриот» — на катке у главного храма Вооружённых Сил России, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Соперниками команд из ДНР стала сборная Патриархии. Из трёх матчей два завершились вничью — со счётом 2:2 и 4:4. А в последней игре победу одержала команда Горловки», — отмечается в сообщении.

С азами хоккея с мячом юных спортсменов из ДНР познакомил тренер сборной Патриархии Владимир Щетинин и другие члены команды. Турнир организовала Федерация хоккея с мячом РФ (ФХМР), информационно-политический журнал «Персона страны» и ЦСКА. Напутственное слово участникам спортивного мероприятия сказал духовник российской сборной, член Патриаршей комиссии по спорту иерей Даниил Зубов, который является членом исполкома ФХМР.

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#днр
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#хоккей
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«Барселона» и «Реал» встретятся в финале Суперкубка Испании
12 января 2024, 09:26

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Каталонская «Барселона» в матче 1/2 финала испанского Суперкубка обыграла «Осасуну» со счетом 2:0.
В первом тайме гол забил Роберт Левандовски. В финале встречи отметился Ламин Ямал.

«Барселона» в финале встретится с мадридским «Реалом», обыгравшим в 1/2 финала мадридский «Атлетико» со счетом — 5:3.

Счет открыл на 6 минуте игры Марио Эрмосо. Затем «Реал» забил дважды: на 20 минуте отличился Антонио Рюдигер, а на 29 минуте Ферлан Менди. На 37 минуте Гризманну удалось сравнять счёт.

На 78 минуте Рюдигер забил автогол, а за 5 минут до конца основного времени «Реал» смог отыграться благодаря удару Даниэля Карвахаля.

В дополнительное время случился ещё один автогол. Футболист «Атлетико» Стефан Савич отправил мяч в свои ворота, а окончательный счет встречи установил Браим Диас.

«Барселона» и «Реал» встретятся 14 января.

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#футбол
#спорт
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Чемпионка мира по блицу Гунина рассказала о своём тяжёлом заболевании
Российская шахматистка Гунина рассказала, что страдает волчанкой
12 января 2024, 07:10

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина рассказала, каково ей живётся в волчанкой, в интервью для «Спорт-Экспресс».
По словам шахматистки, она поняла, что с её здоровьем что-то не так около шести лет назад.

«И только в мае 2023-го мне поставили диагноз. Долго за него боролась, так как все анализы были пограничные. Волчанка мимикрирует под разные болезни», — рассказала Гунина.

Она также отметила, что из-за волчанки тебе постоянно хочется спать. Однако, залёживаться нельзя, потому как встать после дня в кровати будет крайне сложно.

Напомним, Гунина стала чемпионкой мира во второй раз 30 декабря 2023 года на соревнованиях в Самарканде.

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#диагноз
#болезни
#шахматы
#спорт
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Вяльбе назвала условие возвращения российских лыжников на международные турниры
11 января 2024, 18:10

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, при каких условиях российские спортсмены вернутся к международным стартам. По её словам, это можно будет сделать только тогда, когда наши атлеты будут допущены к соревнованиям без каких-либо ограничений, с гимном и флагом.
В разговоре с «Матч ТВ» знаменитая спортсменка и тренер заявила, что представители великой спортивной державы должны участвовать во всех соревнованиях, в том числе и лыжных гонках, только как россияне.

«Я не хочу быть попугаем. Мы вернемся на международные старты, когда будем россиянами. Всё остальное неприемлемо», заявила Елена Вяльбе.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов к участию в индивидуальных видах олимпийской программы, но без флага, гимна, национальной символики и в нейтральном статусе.

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#тренер
#матч
#россияне
#мок
#гонки
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Соревнования в Дубне собрали более 300 пловцов
11 января 2024, 16:21

Фото: Istockphoto / microgen

Более 300 спортсменов прияли участие в чемпионате и первенстве Дубны по плаванию памяти мастера спорта СССР Николая Зуева. За победу боролись лучшие пловцы наукограда и близлежащих городов, сообщил глава муниципалитета Максим Тихомиров.
«В течение двух дней на дорожки бассейна «Архимед» вышли более 300 спортсменов из 12 команд из Москвы и Подмосковья. Разыгрывалось почти три десятка комплектов медалей в разных возрастных категориях и дисциплинах. Дубненские пловцы завоевали 30 наград, 14 из которых – золотые», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Он поздравил спортсменов отметив, что высокие результаты пловцов из Дубны ещё раз подтверждают, что в наукограде любят спорт.

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#московская область
#подмосковье
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Тренер Силкин: «От «Краснодара» жду такой же яркой игры и побед»
11 января 2024, 16:12

Фото: istockphoto.com/master1305

Известный российский тренер Сергей Силкин заявил, что от «Краснодара» в сезоне РПЛ ожидается яркая игра, а сама команда вполне может побороться за чемпионский титул.
«От «Краснодара» жду такой же яркой игры и побед, как это было и в первой части. Я думаю, что у них есть все шансы побороться за чемпионство. Но команде нужно усиление – без опытных игроков сложно завоевать золото. Им нужны один-два хороших футболистов, чтобы продолжить борьбу с «Зенитом», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

А до этого бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская, напротив, заявляла о том, что у «Краснодара» фактически нет преимущества перед «Зенитом».

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#спорт
#рпл
#футбол
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Футболист Боков заявил о невозможности молодых спортсменов попасть в «Зенит»
11 января 2024, 15:59

Фото: istockphoto.com/matimix

Бывший игрок «Зенита», ЦСКА Максим Боков объяснил, что у нынешних молодых ребят, занимающихся серьёзно футболом, практически нет шансов попасть в «Зенит», поскольку теперь очень многое зависит не от их усердия и работы.
Так он прокомментировал то, что в составе петербургского клуба теперь десять бразильцев.

«Для болельщиков Петербурга это, может, и хорошо, когда есть результат, победы. Но мне жалко пацанов, которых воспитывает «Зенит». Есть главная команды, куда они хотят попасть, но, положа руку на сердце, попасть в «Зенит», укомплектованный таким образом, невозможно», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Боков.

Ранее Леонид Туфрин, возглавлявший в 90-х годах «Зенит» в качестве президента клуба, допускал, что сейчас команда может набирать такое большое количество бразильцев для того, чтобы в последствии их с выгодой продать.

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#спорт
#футбол
#клуб
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Федерация хоккея Словакии опровергла сообщения о подготовке матчей со сборной РФ
11 января 2024, 13:19

Фото: iStock/JohnAlexandr

Федерация хоккея Словакии сообщила, что не планирует проведение совместных матчей со сборной России. Об этом пресс-служба Федерации сообщила на своём официальном сайте.
Ранее появилась информация, что Федерация хоккея России проводит переговоры о проведении нескольких совместных матчей со сборной Словакии.

В пресс-службе подчеркнули, что в рамках подготовки к чемпионату мира 2024 года не будут проводиться совместные матчи со сборной России. Там также подчеркнули, что были шокированы появившейся в сети информацией, поскольку Федерация «решительно отвергает подобные спекуляции».

Кроме того, подчёркивается, что график подготовки к чемпионату уже подготовлен с сентября прошлого года. Согласно ему, состоится восемь матчей с «привлекательными соперниками».

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#хоккей
#россия
#словакия
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#информация
#переговоры
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Агент Ильзата Ахметова Гегечкори: «Краснодар» не сдержал своих обещаний
11 января 2024, 11:39

Фото: istockphoto/gorodenkoff

По словам Ираклия Гегечкори, представляющего интересы Ильзата Ахметова, который в зимнее трансферное окно стал игроком питерского «Зенита», он прекрасно относится к «Краснодару». Однако некоторые ранее достигнутые договорённости клуб не выполнил.
Комментируя переход своего подопечного, который наделал немало шума в российской футбольной среде, агент игрока, в частности, рассказал, что в «Краснодаре» обещали Ахметову, что он будет выходить на поле на позицию «девятки» или «восьмёрки» (вторым нападающим или оттянутым форвардом - прим. ред.). Однако на этих позициях футболист не провёл ни одной игры, передаёт «Чемпионат.ком».

Стоит также отметить, что игровое время Ахметова в «Краснодаре» было довольно ограничено. Гегечкори уверен, что его клиент сможет проявить себя в «Зените» под руководством Сергея Семака. Даже если он не будет твёрдым игроком стартового состава, он сможет стать крайне необходимым игроком ротации для чемпиона России последних пяти сезонов, который летом лишился нескольких сильных футболистов. Специалисты считают, что Ахметов по своим игровым качествам ни в чём не уступает Далеру Кузяеву, который сейчас успешно выступает во французском «Гавре».

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