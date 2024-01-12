Покинувшие РФ Бида и Лоханов хотят выступать за сборную США на ОИ

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Российские шпажисты Сергей и Виолетта Бида и саблист Константин Лоханов планируют выступить за американскую сборную на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.
USA Today пишет, что спортсменов поддерживают Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, а также Федерации фехтования США. Организации направили письма в их поддержку, сообщает РИА Новости.
Адвокат Джек Винер, который представляет интересы россиян, рассказал, чтобы фехтовальщики стали гражданами США к ОИ, которые начнутся 26 июля, Сенату и Палате представителей нужно будет принять законопроект, а Джо Байден должен его подписать.
Ранее МВД РФ объявило в розыск семейную пару Виолетту и Сергея Биду. Они выступили летом прошлого года на чемпионате США по фехтованию в нейтральном статусе, не уведомив РФ. Из-за этого случая в отставку был отправлен старший тренер сборной РФ по шпаге Александр Глазунов.
Спортсменам может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы за самовольное оставление части: они являются военнообязанными.
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Адвокат Джек Винер, который представляет интересы россиян, рассказал, чтобы фехтовальщики стали гражданами США к ОИ, которые начнутся 26 июля, Сенату и Палате представителей нужно будет принять законопроект, а Джо Байден должен его подписать.
Спортсменам может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы за самовольное оставление части: они являются военнообязанными.
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Мария Фирсова