Футболисты из Украины попросили Макрона не допускать россиян на ОИ-2024

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Молодёжная сборная Украины по футболу подписала письмо, в котором обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону, парижскому мэру Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера и организаторам Олимпийских игр-2024.
Украинские спортсмены попросили не допускать российских спортсменов до Олимпиады, пишет tribuna.com.
В марте прошлого года исполком МОК дал рекомендацию о допуске россиян и белорусов до международных соревнований в нейтральном статусе. В том случае, если они не связаны с военными структурами стран и не выражали поддержку СВО.
Осенью МОК решил отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) из-за того, что тот включил в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В письме украинские спортсмены и тренеры сообщили, что некоторые спортсмены, которых допустили до Игр в нейтральном статусе, не исполняют требования по допуску на турнир и выражают поддержку СВО.
Ранее исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта страны Матвей Бедный, пишет BBC, сообщил, что бойкот Украиной летних Олимпийских игр 2024 года в Париже может привести к негативным последствиям. В отношении украинских спортсменов могут последовать санкционные ограничения, которые приведут к тому, что их попросят выступать в нейтральном статусе. Таким образом, Бедный подчеркнул рискованность байкотирования.
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В марте прошлого года исполком МОК дал рекомендацию о допуске россиян и белорусов до международных соревнований в нейтральном статусе. В том случае, если они не связаны с военными структурами стран и не выражали поддержку СВО.
В письме украинские спортсмены и тренеры сообщили, что некоторые спортсмены, которых допустили до Игр в нейтральном статусе, не исполняют требования по допуску на турнир и выражают поддержку СВО.
Ранее исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта страны Матвей Бедный, пишет BBC, сообщил, что бойкот Украиной летних Олимпийских игр 2024 года в Париже может привести к негативным последствиям. В отношении украинских спортсменов могут последовать санкционные ограничения, которые приведут к тому, что их попросят выступать в нейтральном статусе. Таким образом, Бедный подчеркнул рискованность байкотирования.
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Мария Фирсова