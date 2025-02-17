«Текучка заела»: Тренер Подпалый объяснил, почему тульский «Арсенал» не может выйти в РПЛ

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«Арсенал» не может вернуться в высший дивизион российского футбола в том числе из-за постоянного обновления кадрового состава в клубе. Такое мнение высказал бывший главный тренер команды из Тулы, в прошлом игрок питерского «Зенита» Сергей Подпалый.
В разговоре с изданием Metaratings.ru он поделился своими впечатлениями от игры туляков, а также оценил трансферную политику клуба. По мнению тренера, с финансированием у «Арсенала» всё в порядке.
Специалист отметил, что уровень игроков, приходящих в команду, и степень их готовности на данный конкретный момент не всегда очевидны для тренеров. К тому же, футболистам необходимо время на то, чтобы сыграться, почувствовать себя своими в новом коллективе. Из-за этого могут проседать результаты, а ведь сезон скоротечен и можно не успеть наверстать упущенное.
На вопрос о своём возможном возвращении в тульскую команду бывший футболист и нынешний тренер ответил уклончиво.
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«Сейчас клуб достаточно активен на трансферном рынке, закупает много футболистов. Проблема команды — большая текучка. Много ребят ушло, на их место приобрели других футболистов. Не очень хорошо, что состав команды так часто меняется», — сказал Попалый.
Специалист отметил, что уровень игроков, приходящих в команду, и степень их готовности на данный конкретный момент не всегда очевидны для тренеров. К тому же, футболистам необходимо время на то, чтобы сыграться, почувствовать себя своими в новом коллективе. Из-за этого могут проседать результаты, а ведь сезон скоротечен и можно не успеть наверстать упущенное.
«Это одна из причин, по которым Тула не может вернуться в РПЛ», — считает экс-наставник «Арсенала».
На вопрос о своём возможном возвращении в тульскую команду бывший футболист и нынешний тренер ответил уклончиво.
«Всё может быть, посмотрим» — сказал Подпалый.
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Александр Бойцов