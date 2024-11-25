Кирьяков: у «Арсенала» нет шансов на выход в РПЛ

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Бывший главный тренер тульского ФК «Арсенал» Сергей Кирьяков заявил, что у команды нет шансов на выход в Российскую Премьер-Лигу. По его словам, этому мешают проблемы с финансами, составом, стадионом и нехватка резервов.
«Арсенал» начал сезон неплохо, долгое время находился на самом верху турнирной таблицы, но все прекрасно понимают, что Туле тяжело бороться за выход в РПЛ, так как клубу не позволяют это делать финансы. Сейчас у команды не тот состав, который сможет бороться за выход в РПЛ», — отметил он в беседе с Metaratings.ru.Кирьяков также обратил внимание на проблемы «Арсенала» со стадионом и нехватку резервов. По его мнению, рассчитывать, что «оружейники» смогут в ближайшее время пробиться в РПЛ — тяжело.
«Хотя сам бренд этого заслуживает», — подчеркнул экс-тренер команды.Читайте также:
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