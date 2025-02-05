К защитнику ФК «Химки» Степанову проявляют интерес «Черноморец» и «Арсенал»

Футболист подмосковного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» Данил Степанов попал в сферу интересов селекционеров двух команд МЕЛБЕТ - Первой лиги: новороссийского «Черноморца» и «Арсенала» из Тулы. Интерес клубов не абстрактный, а носит вполне предметный характер.
Как стало известно сетевому изданию Metaratings.ru, новороссийцы хотели бы взять футболиста в аренду с последующим правом выкупа. Тогда как команда из Тулы, за которую Степанов выступал с 2021 по 2023 год, готова рассмотреть простую аренду до конца текущего сезона.
По данным издания, в самое ближайшее время руководство ФК «Химки» проведёт беседу с 25-летним защитником команды. От результатов диалога будут зависеть последующие действия клубов, которые на него претендуют. На ситуацию может повлиять пока ещё не снятый запрет на регистрацию новых игроков, наложенный на подмосковный клуб ФИФА.
Данил Степанов играет в составе «Химок» с 2023 года. В текущем сезоне он провёл шесть игр в РПЛ и пять — в Кубке России, суммарно проведя на поле менее 500 минут.
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По данным издания, в самое ближайшее время руководство ФК «Химки» проведёт беседу с 25-летним защитником команды. От результатов диалога будут зависеть последующие действия клубов, которые на него претендуют. На ситуацию может повлиять пока ещё не снятый запрет на регистрацию новых игроков, наложенный на подмосковный клуб ФИФА.
Данил Степанов играет в составе «Химок» с 2023 года. В текущем сезоне он провёл шесть игр в РПЛ и пять — в Кубке России, суммарно проведя на поле менее 500 минут.
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Александр Бойцов