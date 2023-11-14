Теннисист Чесноков назвал Медведева явным фаворитом в игре против Зверева

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Финалист Кубка Дэвиса-1995, бывший российский теннисист Андрей Чесноков высказал мнение о том, что россиянин Даниил Медведев является фаворитом в матче против коллеги из Германии Александра Зверева на Итоговом турнире в Турине.
«Зверев будет искать свои нюансы, чтобы победить. Так, уходящие подачи, выходы к сетке. Медведев принимает далеко за задней линией. Некоторые игроки в туре пытаются это использовать. Зверев может использовать и укороченные, варьировать длину своих ударов. Медведев сыграл очень хорошо стартовый матч на турнире. Я думаю, что явный фаворит тут, конечно, он», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Чесноков.
Ранее сообщалось, что российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев в первом своём матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в итальянском Турине со счётом 6:4, 6:2 обыграл своего соотечественника Андрея Рублёва, занимающего пятую строчку в мировом рейтинге.
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