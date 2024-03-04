Теннисисту Рублеву вернули призовые и рейтинговые очки после скандала в Дубае

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Вместо 300 очков, заработанных в прошлом году в финале, Рублев потерял только 100. Кроме того, спортсмен получил почти 158 тысяч долларов призовых и остался пятой ракеткой мира. При этом, штраф для россиянина в размере более $36 тыс. остался в силе.
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