Экс-футболист сборной России Мостовой раскритиковал «Краснодар» за игру против «Рубина»

Фото: официальный сайт ФК «Краснодар»
Мостовой в беседе с «РБ Спорт» заявил, что «Краснодар» безобразно сыграл в этом матче, особенно неудачным был финал.
Он добавил, что игроки только что вышли со сборов, однако на домашнем стадионе нужно играть «только на победу».
Напомним, что «Краснодар» после 19 туров РПЛ сохраняет первенство в турнирной таблице с 39 очками. Клуб на два балла опережает петербургский «Зенит».
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