Терёхин: другим клубам стоит равняться на «Локомотив»

06 августа 2025, 14:41

Фото: istockphoto / FOTOKITA

Бывший нападающий «Локомотива» Олег Терёхин выразил мнение, что другие клубы РПЛ должны равняться на «железнодорожников» в вопросе прогресса молодых российских футболистов. Он не исключает возможности, что «Локомотив» сможет удержать первое место.