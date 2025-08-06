Терёхин: другим клубам стоит равняться на «Локомотив»
Бывший нападающий «Локомотива» Олег Терёхин выразил мнение, что другие клубы РПЛ должны равняться на «железнодорожников» в вопросе прогресса молодых российских футболистов. Он не исключает возможности, что «Локомотив» сможет удержать первое место.
Также он предположил, что клуб может вернуть Ракова, который демонстрирует хорошую игру. Терёхин выразил радость по поводу того, что в команде играют российские футболисты, отметив заслуги Галактионова.
По его словам, все московские клубы, включая «Зенит» и «Краснодар», будут бороться за чемпионство, но «Локомотив» точно сможет зацепиться за тройку. Он добавил в беседе с Metaratings.ru, что другим клубам стоит брать пример с «железнодорожников» в плане игры отечественных игроков, хотя не у всех есть такие футболисты, как в «Динамо» и ЦСКА.
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