Сборная России по футболу сыграет с Катаром 7 сентября в Эр-Райяне
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Катаром 7 сентября в Эр-Райяне на стадионе «Аль-Садд». Об этом рассказали в telegram-канале российской команды.
На данный момент катарская сборная находится на 53-м месте в рейтинге ФИФА. К тому же команда два раза побеждала в Кубке Азии. Сборную возглавляет Хулен Лопетеги, ранее тренировавший сборную Испании, мадридский «Реал» и «Севилью».
Последний матч российская сборная провела 10 июня против белорусской команды. Игра закончилась победой России со счетом 4:1.
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