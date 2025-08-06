Тренер Ташуев высказался о шансах Глушенкова войти в основной состав «Зенита»  

06 августа 2025, 13:16

Тренер Ташуев: Глушенкову нужно упорство, чтобы войти в основной состав «Зенита»

футболист Максим Глушенков (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев заявил, что полузащитник «Зенита» Максим Глушенков должен показать свой характер и много тренироваться, чтобы играть в основном составе петербургской футбольной команды.





Напомним, что Глушенков в текущем сезоне совсем не играл за «Зенит».



«Максиму нужен характер лидера и бойца с самопожертвованием и одержимостью. Нужно работать на тренировках, конкуренция очень высокая. Всё зависит от Глушенкова, от его рук и ног. Никто ему не поможет, кроме него самого. <…> Пока Глушенков не выдерживает конкуренцию. <…> У него было феерическое начало в «Зените», потом пошли травмы, а клуб приобрёл новичков. Всё зависит от Максима», — сказал Ташуев изданию Metaratings.ru.