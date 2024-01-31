Российская фигуристка нецензурно оценила лишение ее золота Олимпиады-2022

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Российская фигуристка Виктория Синицина выразила свое недовольство лишением сборной России золота в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 в Пекине в своем Telegram-канале, используя некоторые нецензурные выражения.
Спортсменка подчеркнула, что она чувствует глубокую обиду и предупредила, что эта ситуация может иметь обратные последствия.
Ранее сборную России лишили золотой медали в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 из-за аннулирования баллов, заработанных Камилой Валиевой. Это привело к тому, что Россия упала на третье место в общем зачете, а золото перешло к США, серебро — Японии.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года. Срок отстранения начал действовать с 25 декабря 2021 года, и все ее результаты за этот период были аннулированы.
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«Бумеранг вернется», — написала она, а затем добавила: «Завтра соберу все».
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года. Срок отстранения начал действовать с 25 декабря 2021 года, и все ее результаты за этот период были аннулированы.
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Артем Кузьмин