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Российская фигуристка нецензурно оценила лишение ее золота Олимпиады-2022

Фигуристка Виктория Синицина нецензурно оценила лишение ее золота Олимпиады-2022
31 января 2024, 00:46
Фото: istockphoto.com/proBAKSTER

Фото: istockphoto.com/proBAKSTER

Российская фигуристка Виктория Синицина выразила свое недовольство лишением сборной России золота в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 в Пекине в своем Telegram-канале, используя некоторые нецензурные выражения.
Спортсменка подчеркнула, что она чувствует глубокую обиду и предупредила, что эта ситуация может иметь обратные последствия.

«Бумеранг вернется», — написала она, а затем добавила: «Завтра соберу все».

Ранее сборную России лишили золотой медали в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 из-за аннулирования баллов, заработанных Камилой Валиевой. Это привело к тому, что Россия упала на третье место в общем зачете, а золото перешло к США, серебро — Японии.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года. Срок отстранения начал действовать с 25 декабря 2021 года, и все ее результаты за этот период были аннулированы.

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#суд
#сша
#россия
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#золото
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Подмосковные борцы завоевали четыре медали международного Кубка Ивана Ярыгина
30 января 2024, 20:25

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала две золотые, серебряную и бронзовую медали на ХХХV традиционных международных соревнований по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Лидер сборной России по вольной борьбе, выступающий за Подмосковье, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев победил в весовой категории до 97 кг. В финальной встрече «Русский танк» выиграл у экс-победителя турнира Шамиля Мусаева со счётом 5:2. Теперь у капитана сборной России – три победы на «Кубке Ярыгина».

Ещё одну золотую медаль для Московской области добыл олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Заур Угуев. На «Кубке Ярыгина» борец выступал уже в четвёртый раз.
В категории до 70 кг второе место занял действующий чемпион мира среди молодёжи Иналбек Шериев.

У женщин в весовой категории до 76 кг на третью ступень пьедестала поднялась многократная чемпионка России, чемпионка Европы, призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Екатерина Букина.

В командном зачёте сборная России заняла первое место. За ней расположилась команда Монголии, замкнула тройку сборная Белоруссии.

Юбилейный Кубок Ивана Ярыгина стал рекордным по количеству стран-участниц. В этом году в Красноярск приехали спортсмены из 24 государств.

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#московская область
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ФНС приостановила все операции по счетам хоккейного клуба «Салават Юлаев»
30 января 2024, 19:58

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приостановила все операции по счетам клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» из Уфы. Основанием стало решение о взыскании налога, сбора, пеней или штрафа.
В уфимском клубе не впервые возникают проблемы с долгами, напоминает «Чемпионат.ком». Так, в феврале 2023 года начались задержки зарплаты игрокам команды и персоналу клуба. При этом руководство Башкирии не разрешало менеджменту клуба брать деньги в кредит. Общий долг перед хоккеистами и работниками клуба составлял 251 миллион рублей. В итоге долги удалось погасить только к июню.

В пресс-службе хоккейного клуба подтвердили блокировку счетов ФНС, но назвали это временной мерой. Руководство «Салавата Юлаева» обещает решить все проблемы с долгами к 1 февраля. Также в заявлении клуба подчёркивается, что на текущей деятельности временная приостановка операций по счетам никак не скажется.

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#хоккей
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Гербольдт назвала вердикт по делу Валиевой странной историей
30 января 2024, 18:16

Фото: istockphoto.com/Екатерина Кузнецова

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт посчитала очень странным решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года.
«Для меня это очень странная история. Как я понимаю, о её допинге было известно заранее — почему тогда пустили ребёнка выступать? Почему не были соблюдены правила о неразглашении? Очень жалко, странно, что решение выносилось так долго и было принято исключительно по просьбам ISU и WADA, мнение нашей стороны не было принято во внимание», — отметила в беседе с Газета.ру Гербольдт.

Она пожелала Камиле сил, удачи и терпения в связи со всей этой ситуацией.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта России Светлана Журова заявила, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года было ожидаемым.

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#светлана журова
#золото
#суд
#спорт
#фигурное катание
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Агент Голяна: «По Москвичёву актуальность несколько снизилась»
30 января 2024, 17:43

Фото: istockphoto.com/StudioQ1

Агент Василий Голяна, представляющий интересы 19-летнего вратаря «Зенита» Богдана Москвичева, поделился, что интерес клубов к спортсмену несколько снизился.
«Махачкалинское «Динамо» уже отпало неделю назад, потому что они переподписали Волка. По Богдану актуальность несколько снизилась, а с нашей стороны она снизилась до самого низкого уровня, потому что мы хотели отправить Богдана только в клуб, где он будет претендовать на позицию первого номера», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Голяна.

При этом, он отметил, что по поводу футболиста сейчас ведутся переговоры с разными клубами.

Ранее футбольный агент Андрей Талаев заявил, что адаптация спортсмена Дмитрия Чистякова в «Сочи» проходит хорошо.

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#спорт
#клуб
#переговоры
#футбол
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Агент Остоич усомнился в возвращении Йокановича в Россию
30 января 2024, 17:27

Фото: istockphoto.com/Kenishirotie

Сербский агент Боян Остоич высказал мнение о том, что бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович вряд ли вернется в Россию.
«Не думаю, что Йоканович вернется в Россию», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Остоич.

При этом, отмечается, что 55-летний сербский тренер Славиша Йоканович всё ещё остаётся без работы.

Ранее главный тренер футбольной команды «Ливерпуль» объявлял об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона. Он также добавлял, что пока не знает, чем будет заниматься в будущем. Кроме того, отмечалось, что тренер был уверен в том, что не будет уволен вне зависимости от результатов команды, поэтому принял решение о самостоятельном уходе.

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#спорт
#тренер
#футбол
#россия
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Журова назвала предсказуемым решение о дисквалификации Валиевой
30 января 2024, 17:17

Фото: istockphoto.com/DiasPhotography

Депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта России Светлана Журова заявила, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года было ожидаемым.
«То, что сейчас происходит, было давно предсказано, очевидно. Но теперь вопрос к самой Камиле: готова ли она эти два года, пока будет действовать дисквалификация, сохранять свою спортивную форму, чтобы вернуться на мировую арену. Это у нас в конькобежном спорте ребята до 20 лет считаются юниорами, а вот в фигурном катании в этом возрасте уже заканчивают карьеру», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Журова.

А политический обозреватель Андрей Перла и вовсе высказал мнение о том, что России в связи с таким решением по поводу Валиевой нужно выйти из всех международных организаций.

«Не надо нам отбиваться. Нужно сказать вслух, что «международный спорт» должен пойти тем же маршрутом, что и все остальные созданные на Западе международные организации. А плакать про то, как нас притесняют злые англосаксы в разных комиссиях, — противно и бесполезно», — приводит «Царьград» слова Перлы.
Ранее стало извсетно, что спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

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#суд
#спорт
#мнение
#фигурное катание
#политика
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В соревнованиях по автокроссу в Раменском примут участие 50 гонщиков
30 января 2024, 16:31

Фото: пресс-служба Минспорта МО

50 спортсменов станут участниками соревнований по автокроссу среди взрослых, юниоров и детей, которые проведут в субботу, 3 февраля, на трассе «Игумново Кросс» в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Состоится чемпионат и первенство Москвы и Московской области «Кубок Kramar Motorsport». Соревноваться будут представители Московской области, столицы, Набережных Челнов, Тверской области и Твери, Рязани, Ульяновска, Казани, Краснодара, а также гонщики из Сочи и Ржева», — отмечается в сообщении.
Квалификации начнутся в полдевятого утра. Вход для зрителей свободный. На мероприятии будет работать полевая кухня, кроме того, планируется организовать катания на ватрушках и лошадях.

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#раменский городской округ
#спорт
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У России отобрали олимпийское золото Пекина после дисквалификации Валиевой
30 января 2024, 13:47

Фото: istockphoto/KinoMasterskaya

Российскую сборную сместили на третье место в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Это произошло после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) вычел из результатов команды России баллы дисквалифицированной Камилы Валиевой.
Все результаты российской фигуристки, показанные на пекинской Олимпиаде, были аннулированы, что привело к изменению итоговых результатов в командном турнире, сообщает сайт спортивной организации. Таким образом, первое место с 65-ю баллами заняла команда США, в чьих интересах у России и отобрали золотые медали, на втором месте расположилась сборная Японии, у которой было 63 балла. Россияне, у которых после вычета зачётных очков Валиевой осталось 54 балла, стали третьими.

В Кремле осудили решения Спортивного арбитражного суда, дисквалифицировавшего Валиеву, и ISU, лишившего сборную России олимпийского золота, назвав их крайне политизированными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что для всех россиян члены сборной по фигурному катанию навсегда останутся чемпионами.

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#сша
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Международный турнир по большому теннису проводят в Московской области
30 января 2024, 13:25

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье проходит международный турнир по большому теннису. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Зимний Кубок международной академии тенниса Шамиля Тарпищева стартовал 27 января.

«Сегодня здесь собраны лучшие игроки России до 19 лет и моложе – для участия необходимо иметь второй взрослый разряд.Федерация тенниса России в лице Шамиля Тарпищева обеспечивает своих воспитанников всем необходимым: бесплатным проживанием в отеле, питанием и другим. Всего в Красногорске будет проводиться три этапа Кубка – зимний, летний и осенний с участием спортсменов из дружественных стран», – поделился вице-президент Федерации тенниса Московской области Андрей Бабаев.

Стоит отметить, что в общей сложности на соревнования приехали свыше 90 спортсменов из 22 регионов России и дружественных стран. Подведение итогов и награждение участников пройдет в последний день соревнований — 3 февраля.

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