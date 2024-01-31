Тутберидзе заявила, что уверена в невиновности Камилы Валиевой

Фото: iStock/SeventyFour
Антидопинговые службы, проводившие проверку в отношении фигуристки Камилы Валиевой, не смогли установить происхождение препарата в допинг-пробе спортсменки, поэтому до сих пор остаётся много вопросов. Об этом в своих соцсетях написала её тренер Этери Тутберидзе.
29 января Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал её результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года.
Тутберидзе написала, что долгое время не могла комментировать происходящее, поскольку это могло повлиять на расследование. Теперь она заявила, что хочет узнать, что действительно произошло с Валиевой и как этот препарат попал в её организм.
При этом тренер отметила, что не сомневается в невиновности спортсменки.
Читайте также:
Журова назвала предсказуемым решение о дисквалификации Валиевой
Гербольдт назвала вердикт по делу Валиевой странной историей
У России отобрали олимпийское золото Пекина после дисквалификации Валиевой
Тутберидзе написала, что долгое время не могла комментировать происходящее, поскольку это могло повлиять на расследование. Теперь она заявила, что хочет узнать, что действительно произошло с Валиевой и как этот препарат попал в её организм.
«Они не расследуют, откуда у Камилы в организме появился препарат. Они решают, можно ли её дисквалифицировать пожизненно», – добавила Тутберидзе.
При этом тренер отметила, что не сомневается в невиновности спортсменки.
Читайте также:
Журова назвала предсказуемым решение о дисквалификации Валиевой
Гербольдт назвала вердикт по делу Валиевой странной историей
У России отобрали олимпийское золото Пекина после дисквалификации Валиевой
Анастасия Чинкова