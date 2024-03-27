Терехин назвал «Краснодар» претендентами на золото в РПЛ

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Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин высказал мнение о том, что «Краснодар» является одним из основным претендентов на чемпионство в РПЛ.
«Я надеюсь, что «Динамо» сможет побороться за титул. В этом сезоне определенно есть шансы на первое место. Будет ли это дуэль с «Зенитом»? Я бы не стал списывать «Краснодар». Ушел Ивич, но футболисты остались. Уверен, что они хотят стать чемпионами и будут стараться это сделать. Эта команда вполне может продолжить уверенно набирать очки», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Терехин.
Он также выразил надежду на то, что за чемпионство в РПЛ борьба между командами будет продолжаться до последнего тура.
Ранее бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказал мнение о том, что команде будет сложно в предстоящем матче против «Сочи».
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