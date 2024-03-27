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Терехин назвал «Краснодар» претендентами на золото в РПЛ

27 марта 2024, 15:55
Фото: istockphoto.com/XiXinXing

Фото: istockphoto.com/XiXinXing

Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин высказал мнение о том, что «Краснодар» является одним из основным претендентов на чемпионство в РПЛ.
«Я надеюсь, что «Динамо» сможет побороться за титул. В этом сезоне определенно есть шансы на первое место. Будет ли это дуэль с «Зенитом»? Я бы не стал списывать «Краснодар». Ушел Ивич, но футболисты остались. Уверен, что они хотят стать чемпионами и будут стараться это сделать. Эта команда вполне может продолжить уверенно набирать очки», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Терехин.

Он также выразил надежду на то, что за чемпионство в РПЛ борьба между командами будет продолжаться до последнего тура.


Сейчас в турнирной таблице РПЛ первое место занимает «Зенит», второе — «Краснодар», третье — «Динамо».

Ранее бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказал мнение о том, что команде будет сложно в предстоящем матче против «Сочи».

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#спорт
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#рпл
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Подмосковная биатлонистка Шевнина стала чемпионкой России в гонке преследования
27 марта 2024, 18:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Подмосковья Полина Шевнина завоевала золото чемпионата России по биатлону в гонке преследования. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Истина» преодолела 10 км за 33 минуты 27,7 секунды, уступив белоруске Анне Сола 5,9 секунды и допустив два промаха. Однако белорусские спортсмены выступали на соревнованиях вне зачёта. Поэтому золотую медаль получила занявшая второе место Шевнина. Замкнула тройку призёров Виктория Сливко из Тюменской области», – говорится в сообщении.
Чемпионат России по биатлону проходит с 21 марта по 1 апреля в Тюмени. В соревнованиях участвуют 56 представителей России и Белоруссии.

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#минспорт мо
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#чемпионат россии
#золото
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#московская область
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БК «Химки» досрочно стал победителем регулярного чемпионата Суперлиги
27 марта 2024, 16:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» занял первое место по итогам регулярного сезона Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Химчане обеспечили себе победу в «регулярке» за четыре тура до её окончания. В турнирной таблице на их счету – 26 побед в 30 матчах и 56 очков. У ближайшего преследователя, клуба «Иркут», – 52 очка. Таким образом, подмосковная команда будет иметь преимущество своего паркета на всех стадиях плей-офф.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В символическую пятёрку чемпионата включён центровой «Химок», серебряный призёр Олимпиады 2020 в Токио в составе российской команды 3х3 Илья Карпенков.

В плей-офф Суперлиги подмосковный коллектив сыграет с командой из Ижевска «Купол-Родники». Первые матчи состоятся 1 и 3 апреля на домашней арене «Химок». Затем серия переедет на гостевую площадку. Игры запланированы на 7 и 9 апреля.

Серия продлится до трёх побед. При необходимости 13 апреля в Химках проведут дополнительную игру.

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Масалитин предрёк проблемы ЦСКА в матче с «Сочи»
27 марта 2024, 15:47

Фото: istockphoto.com/Pixfly

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказал мнение о том, что команде будет сложно в предстоящем матче против «Сочи».
«ЦСКА будет тяжело, это точно. Какую работу «Сочи» проделал в зимнее межсезонье! У них не только сменился тренер, но и произошли большие изменения в составе. Если парни сыграются и у Морено дела пойдут, то «Сочи» сохранит прописку в РПЛ. Они точно постараются отобрать очки у ЦСКА. Я ожидаю, что у ЦСКА будут проблемы», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Масалитин.

Матч в рамках 21-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА состоится 30 марта.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Сербию в товарищеском матче со счётом 4:0. Матч проходил на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Так, счёт открыл полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук, забив гол с пенальти на 22 минуте.

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#спорт
#матч
#рпл
#футбол
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Нападающий Эндрик обошел Пеле и установил рекорд сборной Бразилии
27 марта 2024, 14:02

Фото: iStock/Rost-9D

Нападающий сборной Бразилии Эндрик забил победные голы в двух матчах за национальную команду. Он превзошел Роналдо и Пеле по времени, которое он затратил на это, пишет РИА Новости.
В играх против Испании (3:3) и Англии (1:0) Эндрик забил два победных гола. Ему потребовалось на это 49 минут. Тем самым футболист обошел по времени рекорд известного Пеле, который затратил на подобное 64 минуты, и Роналдо, который использовал 529 минут.

Эндрик на данный момент выступает за бразильский «Палмейрас», летом он присоединится к «Реалу». ​Нападающему всего 17 лет.

Ранее футбольная команда Грузии обыграла сборную Греции в серии пенальти (4:2) и впервые в своей истории вышла на чемпионат Европы. На групповом этапе она встретится с Турцией, Португалией и Чехией. Украинская сборная вышла на Евро-2024 следом за Грузией.

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#футбол
#европа
#победа
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Россиян, желающих посетить Олимпийские игры, предупредили о рисках инцидентов
Посол предупредил россиян, желающих посетить Олимпиаду, о рисках инцидентов
27 марта 2024, 13:03

Фото: iStock/Daniel Bartus

Посол России во Франции Алексей Мешков предупредил россиян, собирающихся посетить Олимпийские игры-2024, о рисках непредвиденных инцидентов и ограниченных возможностях получить помощь. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».
Он подчеркнул, что власти также создают препятствия для работы российских дипломатов в период проведения игр. Им не только запретили посещать мероприятия в рамках Олимпиады, но и не дают гарантий получения пропусков для передвижения по центру Парижа, который в этот период будет полностью перекрыт и где находятся все посольские учреждения.

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#олимпиада
#франция
#россияне
#инцидент
#посол
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Для обустройства спортплощадок в Егорьевске передано два участка
27 марта 2024, 11:49

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Министерство имущественных отношений Московской области предоставило земельные участки для устройства спортивных объектов в городском округе Егорьевск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В постоянное бессрочное пользование предоставлены два участка: Дворцу спорта «Егорьевск» – 0,18 га для устройства универсальной спортивной площадки в деревне Полбино, спорткомплексу «Мещёра» – 0,73 га для благоустройства футбольного поля с естественным покрытием на ул. Фабричой в Егорьевске.
«Спортивная инфраструктура развивается по федеральному проекту «Спорт – норма жизни». Примечательно, что самые разные спортобъекты возводятся на сельских территориях. Главное, что там есть спрос на это у жителей», – отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Она добавила, что в каждом городском округе Подмосковья ежегодно устанавливают новые спортивные площадки, приводят в надлежащий вид уже имеющиеся.

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#минимущества
#подмосковье
#московская область
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#строительство
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«Вашингтон» обыграл «Детройт» в матче НХЛ, Овечкин прервал голевую серию
27 марта 2024, 11:27

Фото: istock / JohnAlexandr

Команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом информирует Sports.ru.
Матч прошел в столице Соединенных Штатов и завершился победой хозяев со счетом 4:3. В составе «Вашингтона» две шайбы забросил Дилан Строум, по одной Коннор Макмайкл и Ник Дауд. У «Детройта» отличились Алекс Дебринкэт, Дэвид Перрон и Патрик Кейн.

Нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин четыре раза попал в створ ворот.

За счёт этой победы хоккеисты из Вашингтона набрали 81 очко и разместились на восьмой строчке на «Востоке». У «Детройта» - 79 очков.

Ранее хоккейный комментатор Филипп Майков заявил о преображении Овечкина в сезоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Матч Франция – Чили начался с минуты молчания в память о погибших в «Крокусе»

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#матч
#нхл
#александр овечкин
#хоккей
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Матч Франция – Чили начался с минуты молчания в память о погибших в «Крокусе»
27 марта 2024, 03:51

Фото: iStock/ FotografieLink

Участники и зрители товарищеского матча между сборными Франции и Чили, который прошел на стадионе «Велодром» во французском Марселе, почтили память жертв теракта в «Крокус сити холле» минутой молчания. Трансляцию матча провел телеканал TF1.
В эфире перед выстроившимися в ряд игроками на поле разместили виртуальный баннер с надписью «Мир» на русском и на английском языках. Футболисты выстроились у центрального круга, после чего была проведена памятная церемония.


«Французская федерация футбола выражает соболезнования жертвам произошедшего в Москве теракта и их семьям. Просим соблюсти минуту молчания», — заявил диктор стадиона.


Одним из участников матча стал футболист московского ЦСКА Виктор Давила.

Заседание Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции накануне так же началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле».

Стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» вечером 22 марта в подмосковном Красногорске. В зал ворвалась группа мужчин, они расстреливали людей и бросали зажигательные шашки. В результате погибли по меньшей мере 139 человек, пострадали — 182. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Все четверо подозреваемых в исполнении теракта найдены и задержаны. Всего задержаны 11 человек, по подозрению в причастности к преступлению.

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Определились последние участники чемпионата Европы по футболу
27 марта 2024, 02:28

Фото: iStock/FotografieLink

Заключительные матчи плей-офф квалификации на футбольный чемпионат Европы-2024 прошли 26 марта. В результате определились последние три сборные, которые поедут на турнир — ими стали национальные команды Грузии, Украины и Польши, сообщает РБК.
«Состоялись финальные матчи стыковых матчей за право сыграть в основной части чемпионата Европы по футболу 2024 года. Последними участниками турнира стали сборные Грузии, Украины и Польши», — говорится в материале.

Сборная Грузии одержала победу над греками в серии пенальти со счётом 4:2, выйдя на Евро впервые в своей истории. Также в серии послематчевых ударов Польша оказалась сильнее Уэльса, а сборная Украины, проигрывая по ходу встречи, одержала волевую и драматичную победу над Исландией (2:1).



В группу A европейского первенства в итоге попали Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария. В группе B состоятся игры между сборными Хорватии, Испании, Италии и Албании. В группе C сыграют между собой Словения, Дания, Англия и Сербия. В группе D пройдут матчи между национальными дружинами Польши, Нидерландов, Австрии и Франции. Футбольная группа E состоит из Бельгии и Словакии, а также Румынии и Украины. Наконец, в последней группе F, согласно жеребьевке, оказались команды Грузии, Турции, Грузии, Чехии и Португалии.

Главный футбольный турнир ближайшей пары лет стартует 14 июня на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финальный поединок 14 июля примет берлинский «Олимпиаштадион».

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#чемпионат европы
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