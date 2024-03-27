Терехин назвал «Краснодар» претендентами на золото в РПЛ

Заключительные матчи плей-офф квалификации на футбольный чемпионат Европы-2024 прошли 26 марта. В результате определились последние три сборные, которые поедут на турнир — ими стали национальные команды Грузии, Украины и Польши, сообщает РБК.

«Состоялись финальные матчи стыковых матчей за право сыграть в основной части чемпионата Европы по футболу 2024 года. Последними участниками турнира стали сборные Грузии, Украины и Польши», — говорится в материале.





Сборная Грузии одержала победу над греками в серии пенальти со счётом 4:2, выйдя на Евро впервые в своей истории. Также в серии послематчевых ударов Польша оказалась сильнее Уэльса, а сборная Украины, проигрывая по ходу встречи, одержала волевую и драматичную победу над Исландией (2:1).



