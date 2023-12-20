Тренер Бояринцев выразил надежду на возвращение к работе в Новом году

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Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев высказал надежду на возвращение к работе в следующем году.
«Сейчас никаких предложений у меня нет, нахожусь в отпуске и готовлюсь к праздникам. Не думаю, что в зимний подготовительный период поступят какие-то предложения, обычно это происходит во время весенней части чемпионата. В тренерской работе высокая конкуренция, поэтому загадывать на будущее сложно. Надеюсь, что варианты у меня появятся и я вернусь к работе в следующем году», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Бояринцев.
Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отметил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в этом сезоне буквально ведёт игру команды и является одним из её лидеров.
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