Тренер Капелло рассказал о России, комментируя увольнение Моуринью из «Ромы»

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«Похожая история была со мной, когда я тренировал сборную России. Я ехал в аэропорт после поражения от Австрии. Мне позвонили и сказали, что я уволен. Думаю, между владельцами и тренерами должны быть другие отношения», —высказал своё мнение Фабио Капелло.
После 20 туров итальянского чемпионата «Рома» с 29 очками заняла 9 место в турнирной таблице. Лидером стал миланский «Интер» (51 очко).
Моуринью работал с «Челси», «Интером», «Реалом», «Манчестером Юнайтедом» и «Тоттенхэмом». С «Челси» тренер три раза становился чемпионом Англии, с «Интером» — дважды чемпионом Италии, а с «Реалом» выигрывал Ла Лигу.
Ранее сообщалось, что наставник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером 2023 года по мнению Международной федерации футбола (FIFA), сообщает ТАСС. Церемония награждения прошла 15 января в Лондоне.
«Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы выиграл чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов в сезоне-2022/23.
В минувшем году «горожане» впервые в своей истории победили в Лиге чемпионов, ранее команда один раз доходила до финала.
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