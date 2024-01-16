Тренер Капелло рассказал о России, комментируя увольнение Моуринью из «Ромы»

Нападающий американского клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу, действующий чемпион мира Лионель Месси второй год подряд назван лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщает РИА Новости. При этом уточняется, что сам 36-летний футболист на церемонию награждения в Лондон не приехал