Тренер Силкин назвал лучший матч года

Фото: istockphoto.com/matimix
«Матч «Краснодар»—ЦСКА – 100% лучший матч этого года. Просто фантастический сценарий. ЦСКА играл здорово, атаковал, но затем «Краснодар» во втором тайме просто перевернул игру. Мне кажется, «Краснодар» в этой игре забил чемпионский гол. Такие голы на последних минутах признак того, что команда готова стать чемпионом», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Силкин.
Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выступление «Динамо» в сезоне-2023/2024 и отметил, что команда не готова бороться за чемпионство. Однако, по его мнению, «Динамо» должно попытать сохранить место в тройке лидеров.
Читайте также:
Президент РФС Колосков заявил о неготовности «Динамо» к борьбе за золото
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Футболист Даев: «Ожидал от ЦСКА большего»