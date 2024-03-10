Тренер «Спартака» отказался отвечать на вопрос о своей отставке

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал игру своей команды в матче с «Факелом», сообщает Матч ТВ.
В рамках послематчевой пресс-конференции у испанского тренера спросили, сыграл бы «Спартак» лучше без него на поле.
После этого он ушел, не ответив на вопрос «Ваш брак со "Спартаком" дал трещину?».
10 марта «Спартак» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги проиграл «Факелу». Матч завершился со счетом 0:2. Московский клуб набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне 2022/2023 команда под руководством испанского тренера стала бронзовым призером чемпионата России.
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«Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас», – ответил Абаскаль.
10 марта «Спартак» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги проиграл «Факелу». Матч завершился со счетом 0:2. Московский клуб набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне 2022/2023 команда под руководством испанского тренера стала бронзовым призером чемпионата России.
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Александр Климов