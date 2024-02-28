Кечинов: Ожидаю красивый футбол от матча «Спартак»-«Зенит»

Фото: istockphoto.com/efks
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отметил, что ожидает впечатляющий матч во время встречи «Спартака» и «Зенита».
«Все соскучились по российскому футболу, тем более, по такой вывеске. Я ожидаю, что будет красивый футбол, с забитыми мячами, ну и мне как болельщику «Спартака» хотелось бы, конечно, чтобы москвичи выиграли», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Кечинов.
По его мнению, обе команды хорошо подготовлены к игре и смогут показать достойный уровень.
Ранее экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал предположение о том, что предстоящий товарищеский матч сборной России против Сербии не вызовет особого интереса в Европе.
Читайте также:
Тренер Петржела спрогнозировал отсутствие интереса к матчу Россия—Сербия в Европе
Экс-спортдиректор «Динамо» Орещук: «Динамовцы очень здорово выглядят»
Тренер Каррера: «Краснодар» — реальный претендент на чемпионство в РПЛ
Мелисса Тимофеева