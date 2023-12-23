«Спартак» может остаться без главного тренера

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Бывший спортивный директор питерского «Зенита» Хавьер Рибалта во время встречи с руководством московского «Спартака» о возможном трудоустройстве предложил уволить главного тренера Гильермо Абаскаля.
Metaratings сообщает, что другой кандидат на пост спортивного директора клуба Томаш Амарал во время обсуждения будущего Абаскаля не был столь категоричен. Он предлагал разобраться с ситуацией в команде, не делая лишних движений.
22 декабря «Спартак» заявил, что новым спортивным директором клуба станет Амарал. Португальский специалист ранее работал в лиссабонской «Бенфике». Амарал начнёт работу с 1 января 2024 года.
Тогда же стало известно, что «Спартак» решил отказаться от кандидатуры Хавьера Рибалты в качестве спортивного директора.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» планирует арендовать бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана.
AS сообщает, что клуб из Испании хочет арендовать игрока в зимнее трансферное окно с правом выкупа. Игрок из Бразилии подходит под ключевые критерии поиска: Ренан левша, молод и стоит недорого. По оценкам Transfermarkt, футболист стоит 9 миллионов евро.
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22 декабря «Спартак» заявил, что новым спортивным директором клуба станет Амарал. Португальский специалист ранее работал в лиссабонской «Бенфике». Амарал начнёт работу с 1 января 2024 года.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» планирует арендовать бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана.
AS сообщает, что клуб из Испании хочет арендовать игрока в зимнее трансферное окно с правом выкупа. Игрок из Бразилии подходит под ключевые критерии поиска: Ренан левша, молод и стоит недорого. По оценкам Transfermarkt, футболист стоит 9 миллионов евро.
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Мария Фирсова