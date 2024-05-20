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Тренер Тушер назвал непростительную ошибку при занятиях в зале

Тренер Тушер: Нельзя заниматься в зале в грязной форме
20 мая 2024, 22:52
Фото: iStock/nd3000

Фото: iStock/nd3000

Завкафедрой спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Юрий Тушер назвал одной из самых непростительных ошибок при занятиях в зале тренировки в грязной форме.
Кроме того, он не рекомендовал использовать сильный парфюм.

Также, по словам специалиста, во время тренировки нельзя разбирать тренажёры и снаряды.



«Не приходите в зал в грязной и дурно пахнущей форме. Не используйте парфюм. Не разбирайте снаряд, если не уверены, что с ним никто не работает. Не вставайте перед лицом другого спортсмена. Убирайте инвентарь за собой. Старайтесь не разговаривать громко. Если просят помочь выполнить тяжёлый подход — не отказывайте», — добавил в беседе с NEWS.ru Тушер.

Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина заявила, что для мотивации к занятиям спортом необходимы система поощрений, позитивный настрой, а также умение получать удовольствие от самих тренировок, а не от их результата.

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Черданцев назвал самую популярную в России футбольную команду
Черданцев заявил об отсутствии в России народной футбольной команды
20 мая 2024, 18:18

Фото: iStock/Marcus Millo

Комментатор Георгий Черданцев заявил, что сегодня в России нет народной футбольной команды.
При этом самой популярной он считает «Спартак».

«У нас сейчас нет народной команды. Почему «Спартак» называли народной командой? Это была единственная неведомственная команда в СССР. Она жила при поддержке профсоюзов. Сейчас все команды содержатся за счёт госкорпораций. Любая региональная команда — народная. Самая популярная команда России — это «Спартак»: сколько людей приходит болеть за них», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Черданцев.

Ранее сербский тренер Радослав Батак заявлял, что назначение главным тренером «Спартака» Деяна Станковича может привести команду к чемпионству.

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#спартак
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Агент Сафонов назвал лучших нападающих сезона в РПЛ
Агент Сафонов отметил игру Тюкавина и Кордобы
20 мая 2024, 18:09

Фото: iStock/StudioQ1

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что лучшими нападающими сезона в РПЛ являются спортсмены Константин Тюкавин и Джон Кордоба.
«Что касается нападающих, то это Тюкавин и Кордоба. Пять голов Кассьерры не красят наш футбол, потому что люди просто убирают руки. Его поставил бы тройку, вместе с Даку и Голенкова. Егор молодой парень, который в этом сезоне сильно прибавил и забивал голы. На мой взгляд, он даже был сильнее Комличенко, но у того тоже были свои проблемы», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сафонов.

Отдельно он выделил и таких игроков, как Хуниора Алонсо, Максима Осипенко, Эдуарда Сперцяна, Александра Черникова, а также Матвея Сафонов и Евгения Латышонка как лучших в своей специализации спортсменов в РПЛ.
Ранее бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил о том, что ведущим игроком команды на данный момент является футболист Константин Тюкавин.

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#спорт
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#рпл
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Команда «Чеховские медведи» выиграла серебро гандбольной Суперлиги
20 мая 2024, 17:46

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Чеховские медведи стали серебряными призёрами гандбольной Суперлиги. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Матчи Суперлиги прошли 19 мая во дворце спорта «Олимпийский» имени В.Максимова в городском округе Чехов.

«В финальном противостоянии с московским ЦСКА гандболисты из Чехова потерпели два поражения подряд и, таким образом, заняли второе место на турнире. Итоговая игра завершилась со счётом 27:30 в пользу столичных армейцев. Первый матч также остался за московской командой — 26:25», — подчеркнули в пресс-службе.

Для подмосковной команды «Чеховские медведи» это был 24 финал Суперлиги. Стоит отметить, что гандбольный клуб является 21-кратным чемпионом страны.

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Регбистки из Подмосковья заняли второе место по итогам шестого тура чемпионата России
#чехов
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#страны
#гандбол
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Регбистки из Подмосковья заняли второе место по итогам шестого тура чемпионата России
20 мая 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда клуба «ВВА-Подмосковье» вышла на второе место по итогам шестого тура чемпионата России по регби-7 среди женщин, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В полуфинальной игре спортсменки из клуба «ВВА-Подмосковье» одержали верх над командой «Ростов-ДГТУ» со счётом 36:10. А в финале представительницы Московской области встретились со столичной командой ЦСКА и уступили со счётом 5:24», — говорится в сообщении.
В настоящее время столичные регбистки из ЦСКА возглавляют турнирную таблицу со 118 очками. Второе место занимает «ВВА-Подмосковье» со 108 очками, а замыкает тройку лучших команда «Енисей-СТМ», набравшая 90 очков.
В министерстве добавили, что лучшим игроком команды «ВВА-Подмосковье» по итогам шестого тура чемпионата Росси по регби-7 стала Алсу Мардеева.

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#регби
#чемпионат россии
#московская область
#подмосковье
#минспорта мо
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Столичный храм устроит для воспитанников воскресной школы турнир по боксу
20 мая 2024, 14:59

Фото: iStock/Rawpixel

Соревнования по боксу проведут для воспитанников спортивной секции воскресной школы при столичном храме Рождества Христова в Черкизове, об этом сообщил настоятель храма Максим Абд.
«Секция по боксу при воскресной школе работает уже четыре года, в ней занимаются дети в возрасте от пяти до 16 лет, все занятия бесплатные. Соревнования для ребят проходят на территории храма уже три года, в них участвуют спортсмены от шести до 17 лет. Всего в них уде приняли участие 150 человек», — говорится в сообщении.
В этом году турнир по боксу назначен на 24-25 мая. В первый день будут проводиться предварительные поединки, во второй — финальные. Кроме того, 25 мая состоится награждение победителей и участников соревнований.

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#бокс
#храм
#спорт
#москва
#дети
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Сборная Подмосковья победила на чемпионате России по кёрлингу
20 мая 2024, 14:42

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотые медали чемпионата России по кёрлингу среди смешанных команд завоевала сборная Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«В финальном матче чемпионата подмосковная сборная одержала победу над сборной Москвы. В составе команды-победительницы выступали Анастасия Мищенко, Михаил Васьков, Ирина Рязанова и Александр Ерёмин», — говорится в сообщении.
В региональном Минспорта отметили, что подмосковные кёрлингисты становятся чемпионами России третий раз подряд. Кроме того, награду чемпионата «За спортивное мастерство» также получил представитель Подмосковья Алексей Стукальский, игравший за команду «Московская область-2».

Чемпионат страны по кёрлингу проводился в Иркутске с 14 по 20 мая, в турнире приняли участие 16 команд.

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#кёрлинг
#чемпионат россии
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
#медаль
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В Павловском Посаде были подведены спортивные итоги по прошедшему году
20 мая 2024, 12:48

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Спортивные итоги 2023 года подвели в Павловском Посаде. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Подведение итогов состоялось в Доме культуры «Октябрь» городского округа Павловский Посад.

«Претендентов на победу в номинациях сегодня было много, ведь в нашем округе живут талантливые и спортивные ребята. Конечно, за каждым из них стоит человек, вложивший в воспитание спортсмена душу — это его тренер.Спасибо каждому, кто прославляет наш округ! Желаю Вам удачи и новых красивых побед!», — подчеркнул глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

В прошлом году свыше 52 тысяч жителей округа активно участвовали в спортивной жизни региона. Стоит отметить, что на базах муниципальных учреждений физической культуры и спорта функционируют 72 спортивные секции по 24 видам спорта.

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В Электрогорске провели забег, посвящённый Году семьи
20 мая 2024, 11:59

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Пятый юбилейный Городской легкоатлетический забег состоялся в Электрогорске Павлово-Посадского городского округа, спортивное мероприятие было посвящено Году семьи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участникам забега пожелал успеха глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов.

«Этим мероприятием мы ещё раз подчеркиваем наше единство, силу духа и готовность преодолевать вместе любые преграды», — сказал Семёнов.
Юбилейный забег был организован на базе школы №14, в нём приняли участие юные спортсмены и их родители.

Ранее сообщалось, что парке «Пехорка-лес» в Балашихе 29 мая пройдёт летний фестиваль ГТО. Участниками тестирования смогут стать команды школьников в возрасте от 12 до 15 лет, которые стали победителями на муниципальных этапах.

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Команда из Электросталя стала обладателем Кубка России по хоккею на траве
20 мая 2024, 10:22

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная команда Динамо-Электросталь стала обладателем Кубка России по хоккею на траве среди женщин. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по хоккею на траве среди женских команд прошёл с 12 по 17 мая в Казани.

«В встрече за главный трофей турнира команде из Московской области играли против казанской команды «Ак Барс-Динамо». Основное время игры завершилось со счетом 2:2. Победителя определяли по итогам серии послематчевых буллитов. Три удачных взятия ворот обеспечили электростальскому «Динамо» победу в соревнованиях», — поделились в министерстве.

Ранее спортсменки «Динамо-Электросталь» завоевали четвёртый подряд Суперкубок России по хоккею на траве.

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