Тренер Тушер назвал непростительную ошибку при занятиях в зале

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Завкафедрой спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Юрий Тушер назвал одной из самых непростительных ошибок при занятиях в зале тренировки в грязной форме.
Кроме того, он не рекомендовал использовать сильный парфюм.
Также, по словам специалиста, во время тренировки нельзя разбирать тренажёры и снаряды.
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Также, по словам специалиста, во время тренировки нельзя разбирать тренажёры и снаряды.
«Не приходите в зал в грязной и дурно пахнущей форме. Не используйте парфюм. Не разбирайте снаряд, если не уверены, что с ним никто не работает. Не вставайте перед лицом другого спортсмена. Убирайте инвентарь за собой. Старайтесь не разговаривать громко. Если просят помочь выполнить тяжёлый подход — не отказывайте», — добавил в беседе с NEWS.ru Тушер.Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина заявила, что для мотивации к занятиям спортом необходимы система поощрений, позитивный настрой, а также умение получать удовольствие от самих тренировок, а не от их результата.
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Мелисса Тимофеева