Фитнес-тренер рассказала, как быстро похудеть к лету

Фото: iStock/vadimguzhva
С наступлением календарной весны многие люди идут в спортзалы с желанием похудеть к лету. Как правильно привести тело в порядок без вреда для здоровья рассказала фитнес-инструктор, работник стенда ОО РФСО «Локомотив» на ВДНХ Анастасия Андриянова.
«За несколько месяцев трудно сильно похудеть или накачать мышцы, получив заветные кубики пресса — результаты тренировок становятся заметными через четыре-шесть месяцев. Однако если прийти в зал в начале марта, то до июня можно привести себя в тонус и подтянуть тело», - пояснила Андриянова в беседе с «Известиями».
Она отметила, чтобы ускорить данный процесс, лучше всего обратиться к фитнес-инструктору, который поможет добиться максимального результата за короткое время.
Однако фитнес-тренер отметила, что за питанием все-же необходимо следить. Она посоветовала употреблять углеводы в первой половине дня, а белок — во второй. Питание должно быть разнообразным и включать в себя овощи, нежирное мясо, рыбу, полезные жиры. При этом нужно проводить в зане не менее трех часов в неделю. Дополнить это можно массажем, бассейном и прогулками.
Читайте также:
Врачи назвали продукты, которые нужно употреблять весной для здоровья сосудов
Названа неожиданная польза жира для красоты и здоровья
Врач назвала категории людей, которым противопоказано интервальное голодание
Элина Позднякова