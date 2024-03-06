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Фитнес-тренер рассказала, как быстро похудеть к лету

Тренер Андриянова: не стоит сидеть на монодиетах, чтобы похудеть к лету
06 марта 2024, 16:57
Фото: iStock/vadimguzhva

Фото: iStock/vadimguzhva

С наступлением календарной весны многие люди идут в спортзалы с желанием похудеть к лету. Как правильно привести тело в порядок без вреда для здоровья рассказала фитнес-инструктор, работник стенда ОО РФСО «Локомотив» на ВДНХ Анастасия Андриянова.
«За несколько месяцев трудно сильно похудеть или накачать мышцы, получив заветные кубики пресса — результаты тренировок становятся заметными через четыре-шесть месяцев. Однако если прийти в зал в начале марта, то до июня можно привести себя в тонус и подтянуть тело», - пояснила Андриянова в беседе с «Известиями».

Она отметила, чтобы ускорить данный процесс, лучше всего обратиться к фитнес-инструктору, который поможет добиться максимального результата за короткое время.


Спортсменка также призвала не садиться на строгие монодиеты, так как повышенные нагрузки при диете несут больше вреда чем пользы. А потерянные килограммы скорее всего быстро вернутся обратно.

Однако фитнес-тренер отметила, что за питанием все-же необходимо следить. Она посоветовала употреблять углеводы в первой половине дня, а белок — во второй. Питание должно быть разнообразным и включать в себя овощи, нежирное мясо, рыбу, полезные жиры. При этом нужно проводить в зане не менее трех часов в неделю. Дополнить это можно массажем, бассейном и прогулками.

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#мясо
#питание
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Стоматолог предупредил об опасности российских анестетиков
Врач Хабадзе: российские анестетики опасны для человеческого организма
06 марта 2024, 17:12

Фото: iStock/15308757

Отечественные анестетики сильно уступают зарубежным аналогам и могут быть опасны для организма человека. Об этом рассказал заместитель директора медицинского института РУДН, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, доцент Зураб Хабадзе.
«Для долгосрочного хранения анестетиков в них добавляют различные консерванты, и некоторые из них могут вызвать серьезные аллергические проявления. При первой встрече с аллергеном организм может не отреагировать, но при повторном его введении — вызвать весьма серьезную реакцию, вплоть до летального исхода», — отметил Хабадзе в беседе с изданием «Газета.Ru».

Он также рассказал, что у отечественных анестетиков эффект краткосрочный и иногда приходится использовать до трех доз. А это может спровоцировать токсические реакции у пациента.

Таким образом Хабадзе заключил, что отечественные аналоги не идут ни в какое сравнение с зарубежными. Поэтому он видит необходимость в обеспечении российской индустрии качественными анестетиками.

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#симптомы
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Врачи назвали продукты, которые нужно употреблять весной для здоровья сосудов
Врач Кореневич: весной полезные жиры должны присутствовать в рационе ежедневно
06 марта 2024, 15:40

Фото: istock / Elena_Danileiko

Весна — период, когда не стоит придерживаться вегетарианства. В это время организм нуждается в мясе и продуктах животного происхождения. Кардиолог, кандидат медицинских наук, Анна Кореневич заявила, что жиры должны присутствовать в рационе ежедневно, и рассказала про самые полезные. Об этом пишет RG.ru, ссылаясь на портал здоровое-питание.рф.
Врачи заявляют, что продукты животного происхождения необходимо употреблять не меньше четырех раз в неделю. Рацион, включающий мясо и рыбу, насытит организм жирами и белками.Cвинина или говядина является отличным источником цинка, который положительно влияет на работу сосудов.

Эксперты портала также призвали в весенний период есть больше яиц, пить морсы или компоты из замороженных плодов и зеленый чай. Специалисты отметили, что в такой сложное для организма время не нужно садиться на диеты.

Кореневич также посоветовала обратить внимание на жирную морскую рыбу, льняное, конопляное и оливковое масла и чаще употреблять их.

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#питание
#весна
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Названа неожиданная причина головной боли
Врач Мартынова: проблемы с зубами могут быть причиной головной боли
06 марта 2024, 15:34

Фото: iStock/eternalcreative

Проблемы с зубами могут стать причиной головной боли. Об этом рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», к.м.н. Елена Мартынова.
«Очень много случаев в нашей практике, когда пациенты десятилетиями лечат головную боль у невролога, а проблема уходит только после лечения в стоматологическом кресле», — отметила Мартынова в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист объяснила, что сильную головную боль и мигрень, которая проявляется без видимой причины, может вызывать раздражение нервных окончаний или повреждение тройничного нерва, который отвечает за ощущения, иннервацию зубов и движения мышц лицевой области.

По ее словам, поворот зубов, скученность или отсутствие противоположного зуба приводят к неправильному распределению давления между зубами и мышечному спазму. Все это сопровождается появлением сколов и трещин на зубах, нарушением эмали в виде клина у десны. Неправильный прикус и рост зубов мудрости также вызывает периодические сильные головные боли.

Стоит обратить внимание на скрежетание зубами, щелчки и боли при открывании рта, и решить проблему у стоматолога.

Также необходимо регулярно проводить профилактические осмотры у зубного врача, так как кариес, пульпит и периодонтит в запущенной форме могут привести к хроническим формам отита, тонзиллита, гайморита.

Еще одной частой причиной головной боли, по словам Мартыновой, является хронический пародонтит. Длительное хроническое воспаление разрушает костную ткань и приводит к потере зубов и общей интоксикации организма.

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#симптомы
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Жителям Подмосковья сообщили, как будут работать медучреждения в мартовские праздники
06 марта 2024, 14:59

Фото: iStock/megaflopp

График работы медицинских учреждений Московской области изменится в период с 8 по 10 марта в связи с Международным женским днём, при этом скорую медпомощь жители региона будут получать в полном объёме, неотложная помощь также останется доступной, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках, а также отделения неотложной помощи, которые обслуживают вызовы врача на дом, будут работать все дни – 8, 9 и 10 марта — с 08:00 до 16:00», — цитируются в сообщении слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.
Скорая помощь, а также подмосковные стационары продолжат работать круглосуточно без выходных.

График изменится для поликлиник — детских, взрослых и стоматологических, а также для женских консультаций: они будут закрыты 8 и 10 марта, а 9 марта работа будет организована по графику субботы.

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#расписание
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#8 марта
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Строительная готовность медцентра в Ромашкове составила 25%
06 марта 2024, 14:19

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Консультативно-диагностический центр на 350 посещений в смену возводят в селе Ромашково Одинцовского городского округа, в настоящее время выполнена четверть объёма всех необходимых работ, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте полностью завершён подготовительный этап. Идут монолитные работы на уровне первого и второго этажей, ведётся прокладка наружных сетей водоснабжения», — говорится в сообщении.
В будущем консультативно-диагностическом центре предусмотрены отделения для взрослых и детей. В медучреждении будут кабинеты врачей, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар, отделения для реабилитации и профилактики.

Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется до декабря будущего года.

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Онколог раскрыл ранние симптомы опухоли головного мозга
Онколог Пикулин: головная боль может быть симптомом опухоли мозга
06 марта 2024, 13:52

Фото: iStock/PIKSEL

Длительная и сильная головная боль может указывать на наличие опухоли мозга. Об этом рассказал онколог Сергей Пикулин.
«Самым ранним признаком опухоли мозга является головная боль: сильная, длительная, чаще утренняя, возникающая сразу после пробуждения или даже перед ним», - пояснил Пикулин в беседе с NEWS.ru.

Он уточнил, что такая боль может усиливаться при наклонах, перемене позы или физической нагрузке. Также может появиться светобоязнь, «мушки» в глазах, тошнота и слабость.

Ранее врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова заявила, что злоупотребление маргарином крайне вредно для мозга и может привести к ухудшению когнитивных функций.

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#терапевт
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В Подмосковье зафиксировали снижение употребления алкогольных напитков
Нарколог Холдин отметил падение процента употребления людьми спиртного в Подмосковье
06 марта 2024, 11:41

Фото: istockphoto / cagkansayin

В Московской области стали употреблять меньше алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В январе 2024 года употребление алкоголя в регионе составляет 7,2 ​литра эталона на человека, что на 2,1 меньше показателей 2023 года.

«Согласно результатам, Подмосковье снизило коэффициент, показывающий употребление спиртных напитков. Наркологическая служба проводит большую работу в регионе и это дает свои результаты. В результате за год данный показатель снизился более, чем на 20%. Работа ведется как с подрастающим поколением — школьниками и студентами, так и со взрослыми. В трудовых коллективах и на производствах проводятся лекции и беседы, встречи и круглые столы с профильными специалистами», — отметил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Кроме этого, на территории всего региона все желающие могут обратиться за помощью ​в амбулаторные и стационарные наркологические диспансеры.

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#работа
#нарколог
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#служба
#алкоголь
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Подмосковные врачи спасли женщину с кровотечением из-за миомы матки
06 марта 2024, 11:35

Фото: пресс-служба Минздрава МО

49-летнюю женщину с анемией из-за продолжающегося три недели кровотечения, вызванного миомой матки, спасли врачи Балашихинского родильного дома, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Женщина поступила с жалобами на длительные кровянистые выделения, головокружение и нарастающую слабость. Обследование выявило в матке пациентки множественную миому, которая и спровоцировала кровотечение. Учитывая тяжесть состояния пациентки и расположение миомы, было принято решение удалить матку с придатками. Операция прошла успешно», — рассказала акушер-гинеколог Анна Шестакова.
Миома матки — хроническое заболевание, при котором внутри органа формируются узлы. Миома встречается у 70-80% женщин и длительное время может протекать без симптомов. Признаками миомы могут стать боли внизу живота, изменение менструального цикла, кровянистые выделения, боли в пояснице и учащённое мочеиспускание. Для диагностики необходимо провести УЗИ и МРТ органов малого таза.

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#минздрав мо
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Названа неожиданная польза жира для красоты и здоровья
Эндокринолог Квасова: жир полезен для здоровья и красоты
06 марта 2024, 11:26

Фото: iStock/undefined undefined

Жир играет важную роль в поддержании жизнедеятельности человеческого организма. О пользе жиров рассказала врач-терапевт, эндокринолог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Анастасия Квасова.
«Жир является основным источником энергии, причем его энергетическая ценность в 2,5 раза выше по сравнению с белками и углеводами. Это делает жир неоценимым источником топлива для нашего тела, особенно в условиях дефицита пищи, — рассказала Квасова в беседе с «Вечерней Москвой».

Кроме того, специалист отметила, что жировая ткань выполняет функцию терморегуляции. Именно прослойка позволяет телу поддерживать стабильную внутреннюю температуру, что очень важно для выживания в различных климатических условиях.

При этом жир обеспечивает защиту для сердца, почек и ЖКТ. Он смягчает внешние удары и повреждения. Также жиры положительно влияют на состояние кожи и волос. А их недостаток может привести к потере эластичности кожи и блеска волос.

Квасова добавила, что жир имеет важное значение для репродуктивной функции и общего гормонального баланса в организме, а также необходим для поддержания работы иммунной системы, защищая организм от инфекций и болезней.

Таким образом, врач пояснила, что жир выполняет жизненно важные функции и является неотъемлемой частью здорового питания и образа жизни.

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