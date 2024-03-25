Тренер Волынкина посоветовала создать систему поощрений для мотивации к спорту

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Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина заявила, что для мотивации к занятиям спортом необходимы система поощрений, позитивный настрой, а также умение получать удовольствие от самих тренировок, а не от их результата.
«Надо завести дневник, в котором можно ставить отметку за каждую тренировку. Разработать систему поощрений. По результатам месяца делать себе подарок. Поставить перед собой цель и выбрать тренера, который поможет добиться желаемого результата. Когда у вас что-то не получается, не отчаиваться, не бросать, а делать», — пояснили в беседе с NEWS.ru Волынкина.
Ранее Мария Волынкина заявляла, что от «пивного живота», представляющего собой висцеральный жир, избавиться очень непросто. По её словам, упражнений на пресс в этом деле мало, здесь нужен системный подход.
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