«Тур идиотский»: Червиченко высказался о ничьей «Спартака» и «Оренбурга»

30 августа 2026, 21:32

Червиченко: ничего удивительного в ничьей «Спартака» с «Оренбургом» нет

Фото: Istock/Anton Vierietin

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью с «Оренбургом» (1:1) в шестом туре РПЛ.





В беседе с Metaratings.ru Андрей Владимирович заявил, что такой исход не стал для него неожиданностью.

«Когда «Спартак» выдаёт феерию в матче с конкурентами, как было с «Зенитом», то в следующем матче не может обыграть аутсайдеров. У команды было преимущество в игре с «Оренбургом», но не такое явное, как могло быть. Возможно, дождь повлиял. Дождь не всегда помогает москвичам. «Спартак» сейчас играет в такой футбол, что погода мешает», — отметил бизнесмен.