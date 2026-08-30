«Тур идиотский»: Червиченко высказался о ничьей «Спартака» и «Оренбурга»
Червиченко: ничего удивительного в ничьей «Спартака» с «Оренбургом» нет
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью с «Оренбургом» (1:1) в шестом туре РПЛ.
В беседе с Metaratings.ru Андрей Владимирович заявил, что такой исход не стал для него неожиданностью.
«Когда «Спартак» выдаёт феерию в матче с конкурентами, как было с «Зенитом», то в следующем матче не может обыграть аутсайдеров. У команды было преимущество в игре с «Оренбургом», но не такое явное, как могло быть. Возможно, дождь повлиял. Дождь не всегда помогает москвичам. «Спартак» сейчас играет в такой футбол, что погода мешает», — отметил бизнесмен.Червиченко назвал тур «идиотским» из-за пенальти, но в этом матче 11-метровый удар посчитал справедливым. По его словам, арбитр отработал нормально. «Оренбург» ловил соперника на контратаках, дважды опасно атаковал и едва не выиграл.
Экс-президент отметил, что вратаря Ву критиковать не стоит — ошибки случаются со всеми, а форварда Даку он назвал качественным и фактурным игроком, одним из лучших в лиге.