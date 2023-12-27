Министр спорта Абарёнов исполнит мечту мариупольского школьника в рамках «Ёлки желаний»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Письмо Богдана не осталось без внимания. Абарёнов пообещал исполнить мечту мальчика и организовать для него места на трибунах на одном из матчей Российской Премьер-лиги.
Всего за пять лет существования акции были исполнены желания более 106 тыс детей.
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