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Министр спорта Абарёнов исполнит мечту мариупольского школьника в рамках «Ёлки желаний»

27 декабря 2023, 16:16
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов присоединился к благотворительной всероссийской акции «Ёлка желаний». Как сообщили в пресс-службе областного Минспорта, он исполнит желание школьника из Мариуполя.
12-летний Богдан занимается смешанными единоборствами и футболом, является поклонником футбольного клуба «Зенит». Его главная мечта – побывать на матче любимой команды.

Письмо Богдана не осталось без внимания. Абарёнов пообещал исполнить мечту мальчика и организовать для него места на трибунах на одном из матчей Российской Премьер-лиги.


«Ёлка желаний» – ежегодная всероссийская акция, где каждый может стать новогодним волшебником. Подарить сказку детям с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, тяжёлыми заболеваниями, а также ребятам из семей военнослужащих, участников СВО и проживающим в новых регионах можно, зайдя на сайт.

Всего за пять лет существования акции были исполнены желания более 106 тыс детей.

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Хоккеист Щитов выразил уверенность в победе СКА в матче с ЦСКА
27 декабря 2023, 16:15

Фото: istockphoto.com/allanswart

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что сегодняшний матч регулярного чемпионата ЦСКА – СКА окончится победой последних.
«СКА в этом матче будет фаворитом. Я думаю, что петербуржцы в конце календарного года находятся на лучшем ходу, чем ЦСКА. Игра будет упорной, но я думаю, что СКА выиграет. Возможно, в овертайме», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Щитов.

Матч состоится в столице сегодня, 27 декабря, в 19:00 по московскому времени.

Ранее Никита Щитов заявлял, что в регулярном чемпионате КХЛ ЦСКА показывает слабую игру. По его мнению, игра у команды просто не идёт. Однако, вместе с тем, он допускал, что ЦСКА сможет показать чемпионскую игру.

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Тренер Тарханов заявил о пользе Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» для спорта КНР
27 декабря 2023, 16:02

Фото: istockphoto.com/Pixfly

Российский футбольный тренер Александр Тарханов заявил, что назначение Леонида Слуцкого главным тренером в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» повысит интерес к китайскому чемпионату.
«С приходом Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» интерес к китайскому чемпионату в России точно повысится. Я вот с удовольствием буду смотреть матчи его команды, следить за результатами», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Слуцкого.

Он также пожелал Слуцкому удачи, назвав «Шанхай Шэньхуа» очень интересным вызовом, от которого точно нельзя было отказываться. Кроме этого, он заявил, что Китайская Суперлига является чемпионатом хорошего уровня.

Ранее экс-тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого назначили главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа».

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#спорт
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Подмосковные спортсмены стали победителями Кубка России по гребному спорту
27 декабря 2023, 14:50

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Представители Московской области стали победителями и призёрами Кубка России по гребному спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Кубок России по гребному спорту в дисциплине «гребля-индор» проходил с 22 по 25 декабря в Липецке.

по итогам соревнований представители Московской области смогли завоевать одну золотую и две серебряные медали соревнований.

На дистанции 2000 метров среди женщин в легкой весовой категории обладательницей Кубка страны стала Мария Жовнер. Второе место заняла Екатерина Костюхина, которая также представляла Московскую область на соревнованиях.

Кроме этого, в легком весе в мужском зачете на 2000 метровой дистанции серебряным призером стал спортсмен из Подмосковья - Алексей Кияшко, который уступил лишь на несколько секунд представителю Санкт-Петербурга.

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БК «Химки» с победы начал выступление в 1/8 финала Кубка России
27 декабря 2023, 13:09

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Баскетбольный клуб «Химки» выиграл первый матч 1/8 финала Кубка России, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Команда одержала победу на домашнем паркете со счётом 65:61 над командой Единой лиги ВТБ «Руна».
Победа подмосковной команды стала первой на этой стадии кубка для команд Суперлиги. До этого все пять матчей остались за клубами Единой лиги ВТБ.

Лучшим снайпером встречи стал центровой БК «Химки» Евгения Фидия, набравший 22 очка.

Следующий матч между этими командами пройдёт в Москве 28 декабря.

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Полузащитник «Реала Сосьедад» Захарян вернулся в Россию
27 декабря 2023, 11:50

Фото: istockphoto/Steevy84

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян приехал в Россию.
Об этом пишет Sport24, ссылаясь на пресс-службу испанского клуба.

«Сейчас команда находится в отпуске, а Арсен Захарян уехал в Россию», —сказали в команде.
Команда соберётся 29 декабря, чтобы пройти медицинское обследование. Ранее Захарян получил травму ноги и пропустил матч против «Кадиса» (0:0).

9 декабря Захарян на 41-й минуте матча сделал результативную передачу на Мартина Субименди в игре против «Вильярреала» (3:0).
Захарян оказался в «Реал Сосьедад» 19 августа.

Контракт с 20-летним полузащитником заключили на пять лет, до конца сезона-2028/2029.

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#спорт
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Московская область стала одним из лучших регионов всероссийских Спартакиад
27 декабря 2023, 10:06

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Московская область вошла тройку лучших регионов по итогам всероссийских Спартакиад 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В рамках итогового заседания Коллегии прошла церемония награждения по результатам IV зимней Спартакиады молодежи России и IV Всероссийской летней Спартакиады инвалидов.

По итогам года команда Московской области впервые вошла в тройку призеров на спартакиаде инвалидов, завоевав 59 золотых, 44 серебряных и 40 бронзовых медалей. Также Подмосковье стало обладателем бронзы в общем зачете в группе регионов с населением более двух миллионов человек в спартакиаде молодежи.

«Поздравляю сборные Московской области с достойным результатом! Работаем дальше», – поздравил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Стоит отметить, что в Московская область впервые заняла первое место по санному спорту в 2023 году на молодежной спартакиаде и впервые стали обладателями золота в соревнованиях по хоккею среди юниоров.

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#московская область
#подмосковье
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#победители
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Слуцкого назначили главным тренером китайского клуба
27 декабря 2023, 09:31

Фото: istockphoto/Rost-9D

Экс-тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого назначили главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа».
Об этом сказано на странице футбольного клуба в социальной сети Weibo.

Слуцкий займёт пост главного тренера с 1 января 2024 года. Он придёт на место У Цзиньгуя. Условия контракта тренера с «Шанхай Шэньхуа» не сообщаются.

Последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин». Там он работал с 2019 по 2022 год и покинул команду по собственному желанию.
Леонид Слуцкий тренировал такие команды, как «Крылья Советов» «Москва», ЦСКА, английский «Халл Сити» и нидерландский «Витессе».

Наибольших успехов Слуцкий смог добиться будучи тренером ЦСКА. Он трижды приводил клуб к победе в российском чемпионате. С 2015 по 2016 год тренер возглавлял сборную России.

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#спорт
#футбол
#тренер
#китай
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Турецкая волейболистка Каракурт назвала факты, которые её поразили в России
Волейболистку «Локомотива» Каракурт поразил в России холод
27 декабря 2023, 08:26

Фото: istockphoto/Svetlana Krayushkina

Волейболистка турецкой сборной и калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт рассказала о том, что её поразило в России.
«Чемпионат» привёл её слова.

«В некоторых городах довольно холодно, и поначалу меня это шокировало. Но больше всего меня поразило расстояние между городами, когда мы играли на выезде», —рассказала турецкая спортсменка.
По её словам, благодаря болельщикам она чувствовала себя в России как дома.

Каракурт играет в «Локомотиве» с 2023 года. Спортсменка стала победительницей Лиги чемпионов, двукратной чемпионкой Турции и Кубка страны, играя за «Вакифбанк». Также волейболистка выигрывала в Лиге наций с турецкой сборной.

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8-летний россиянин Шогджиев обыграл чемпиона шахматной Олимпиады на ЧМ по рапиду
26 декабря 2023, 16:44

Фото: istockphoto/Andy Cossins

8-летний россиянин Роман Шогджиев обыграл узбекского гроссмейстера, победителя 45-й шахматной Олимпиады Жахонгира Вахидова на чемпионате мира по рапиду и блицу, проходящем в Самарканде.
Юный россиянин играл чёрными фигурами и защищался и контратаковал очень успешно. На 34-м ходу Шогджиев предложил сопернику ничью повторением хода, но Вахидов отказался, продолжив делать разные ходы. Согласно программе, рассчитывающей комбинации, фатальным стал ход белых на Н-7. После этого Роман за семь ходов довёл партию до победы.

Турнир в Самарканде продлится с 26 по 30 декабря. Действующим обладателем титула как в блице, так и в рапиде, является норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. Роман Шогджиев в октябре выиграл первенство Азии среди шахматистов до восьми лет, одержав девять побед в девяти партиях.

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