ФИФА назвал претендентов на титул лучшего игрока 2023 года

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ФИФА опубликовал список претендентов на звание лучшего футболиста по итогам 2023 года. В числе номинантов француз Киллиан Мбапе («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами») и Эрлинг Холланд (Норвегия, «Манчестер Сити»).
В прошлом году приз получил Месси и в этом большую роль сыграло то, что ведомая им сборная Аргентины стала чемпионом мира. Но сейчас другой календарный год, а сам Лионель переехал летом в американский «Интер Майами», выступающий в MLS, уровень которой несопоставим с европейскими чемпионатами. Получение им приза можно было бы объяснить только признанием прошлых заслуг.
Киллиан Мбапе в очередной раз стал с парижским клубом чемпионом Франции. Он лидер сборной и стабильно лучший бомбардир внутреннего чемпионата. Однако его «Пари Сен-Жермен» с огромным скрипом пролез в плей-офф Лиги чемпионов, а сам Мбапе не всегда стабилен.
Холланд выглядит наиболее достойным кандидатом. Ему потребовалось всего 49 матчей для того, чтобы забить 50 мячей за «Манчестер Сити». С английским клубом он выиграл чемпионат АПЛ, а главное — Лигу чемпионов. Единственным минусом может стать то, что его сборная не смогла пробиться на чемпионат Европы. Но один игрок не способен тащить целую команду. Это удавалось только великому Марадоне.
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Киллиан Мбапе в очередной раз стал с парижским клубом чемпионом Франции. Он лидер сборной и стабильно лучший бомбардир внутреннего чемпионата. Однако его «Пари Сен-Жермен» с огромным скрипом пролез в плей-офф Лиги чемпионов, а сам Мбапе не всегда стабилен.
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Александр Бойцов