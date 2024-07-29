Украинка Харлан обняла уроженку РФ Башту после поединка на Олимпиаде

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Украинская саблистка Ольга Харлан после выигранного поединка обняла российскую спортсменку Анну Башту, выступающую за Азербайджан, на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению, встреча 1/8 финала прошла в понедельник, 29 июля, и завершилась победой украинки со счетом 15:6. При этом после поединка украинская спортсменка обнялась с оппоненткой, которая является уроженкой России, но выступает за Азербайджан.
Напомним, Ольга Харлан после матча ЧМ-2023 отказывалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой. Позже она рассказала, что после инцидента думала о завершении карьеры. Международная федерация фехтования (FIE) сначала справедливо дисквалифицировала украинку за нарушение регламента. Но позже отменила собственное решение. Кроме того, Харлан была автоматически допущена до Олимпийских игр в Париже.
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