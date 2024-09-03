Украинский атлет Литвиненко оскорбил россиянина после поражения на Паралимпиаде

Фото: istockphoto/Augustas Cetkauskas
Бронзовый призёр в прыжках в длину на Паралимпиаде в Париже украинец оскорбил русского чемпиона Евгения Торсунова, который выиграл золотую медаль. Он назвал россиянина «недоразумением».
После завершения состязаний в секторе для прыжков Литвиненко дал интервью украинским СМИ, в котором позволил себе оскорбительное высказывание, передаёт Sport24.
Торсунов показал результат 5,83 метра. Вторым стал бразилец Асер Рамос, Литвиненко остался третьим. Спортсмены выступают в классе T36. Здесь соревнуются люди, имеющие какие-либо нарушения координации: гипертонию, атаксию и атетоз, а также церебральный паралич.
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«Немножко скребет на душе, что я проиграл этому недоразумению», — сказал украинец.
Торсунов показал результат 5,83 метра. Вторым стал бразилец Асер Рамос, Литвиненко остался третьим. Спортсмены выступают в классе T36. Здесь соревнуются люди, имеющие какие-либо нарушения координации: гипертонию, атаксию и атетоз, а также церебральный паралич.
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Александр Бойцов