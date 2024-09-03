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Украинский атлет Литвиненко оскорбил россиянина после поражения на Паралимпиаде

03 сентября 2024, 19:50
Фото: istockphoto/Augustas Cetkauskas

Фото: istockphoto/Augustas Cetkauskas

Бронзовый призёр в прыжках в длину на Паралимпиаде в Париже украинец оскорбил русского чемпиона Евгения Торсунова, который выиграл золотую медаль. Он назвал россиянина «недоразумением».
После завершения состязаний в секторе для прыжков Литвиненко дал интервью украинским СМИ, в котором позволил себе оскорбительное высказывание, передаёт Sport24.

«Немножко скребет на душе, что я проиграл этому недоразумению», — сказал украинец.



Торсунов показал результат 5,83 метра. Вторым стал бразилец Асер Рамос, Литвиненко остался третьим. Спортсмены выступают в классе T36. Здесь соревнуются люди, имеющие какие-либо нарушения координации: гипертонию, атаксию и атетоз, а также церебральный паралич.

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Гимнаст Далалоян выразил восхищение Играми БРИКС
03 сентября 2024, 18:25

Фото: iStock/Сергей Бобылев

Олимпийский чемпион Токио-2020 и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян высоко оценил уровень Игр Брикс, а также выразил сожаление о том, что Игры дружбы были перенесены.
«Игры БРИКС — это хорошие соревнования, первые международные за последние три года. Тренироваться пришлось одновременно с подготовкой и участием в шоу «Титаны» — это было непросто. Именно по этой причине пришлось сняться с Кубка России, так как на эти два старта было потрачено много сил. Но результатом Игр БРИКС я доволен», — прокомментировал в беседе с «Газета.ру» спортсмен.

Ранее украинский пловец Александр Комаров вновь отказался фотографироваться с российским спортсменом Кириллом Пульвером в рамках награждения на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

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#соревнования
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#игры
#спортсмен
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Сафонов озвучил главную проблему «Динамо»
03 сентября 2024, 17:54

Фото: iStock/matimix

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что проблема «Динамо» заключается в обороне.
При таком положении дел стать чемпионами команде будет очень тяжело, считает специалист.

«Я думаю, что главная проблема «Динамо» — оборона, она слабая. В нынешнем «Динамо» из защитников только Майсторович подходит для того, чтобы бороться за чемпионство. Смотря на игру защиты «Динамо», я удивляюсь тому, как можно было отказаться от трансфера Самошникова. И хотелось бы знать, кто принял это решение», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сафонов.

Ранее бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин заявлял о проблемах команды, которые выявились в матчах с «Химками», «Спартаком» и «Акроном».

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#спорт
#оборона
#болезни
#футбол
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Мостовой выразил уверенность в способности Пиняева играть в Европе
03 сентября 2024, 17:47

Фото: iStock/Михаил Шапаев

Легенда сборных России и СССР Александр Мостовой заявил, что нападающий Сергей Пиняев является хорошим футболистом, который имеет способности для игры в Европе.
Так он прокомментировал продление контракта между московским «Локомотивом» и Пиняевым.

«Я говорил, что Пиняев — хороший футболист, когда он играл в «Крыльях Советов». Природа наградила Сергея скоростными качествами. Ему всего лишь 19 лет, и уже сейчас он — один из самых талантливых футболистов России. Пиняеву желаю профессионально относиться к футболу и пользоваться этим золотым временем. У него есть способности заиграть в Европе. Для этого у Сергея есть качества футбольные», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Ранее футбольный агент Ненад Асанович, представляющий интересы полузащитника белградского ОФК Миляна Момчиловича, заявлял готовности к переговорам с российскими клубами.

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#футболист
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#спортсмены
#игра
#европа
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Боксёр Богданов из Подмосковья завоевал золото «Евразийского кубка «Даурия»
03 сентября 2024, 16:25

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую медаль международного турнира по боксу «Евразийский кубок «Даурия» выиграл спортсмен из подмосковного Чехова Ян Богданов, выступавший в соревнованиях среди юниоров 17-18 лет в весовой категории свыше 92 кг, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В одной четвёртой финала Ян Богданов победил в первом раунде представителя Армении Мисака Тепаняна, в полуфинале во втором раунде отправил в нокаут россиянина Илью Бризитского, а в финальном поединке — ещё одного представителя России Батрраза Мильдзинова», — говорится в сообщении.
Соревнования проводились в Чите, в них приняли участие 120 боксёров, представляющих 16 стран, в том числе Венесуэлу, Южную Корею, Германию, Израиль, Сьерра-Леоне и Монголию.

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#золото
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#минспорта мо
#чехов
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Подмосковная юниорка одержала победу на международном турнире по боксу
03 сентября 2024, 14:54

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Кира Леонова заняла первое место на 42-м международном турнире по боксу «Золотая перчатка Воеводины» в Сербии, сообщает пресс-служба администрации Минспорта региона.
«В финальном бою турнира Кира Леонова, выступающая в категории до 60 килограммов среди юниорок 17-18 лет, сразилась с другой россиянкой — Софьей Молчановой. Представительница Подмосковья одержала победу над сопернице во втором раунде ввиду явного преимущества», — говорится в сообщении.
Соревнования проводились в сербском городе Субботица, участие в них приняли более ста боксёров, представляющих пятнадцать стран, включая Австрию, Турцию, Словению, Польшу, Азербайджан, Черногорию, Латвию, Румынию и Казахстан.

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#спорт
#бокс
#минспорта мо
#сербия
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные дзюдоисты завоевали три медали на первенстве мира
03 сентября 2024, 14:14

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены завоевали две золотые и бронзовую медали на первенстве мира по дзюдо. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В весовой категории свыше 90 кг среди юношей победил Рустем Кадзаев из Дмитрова. В финале он победил представителя Эстонии. Эвелина Босиек, представляющая Домодедово, завоевала бронзу в категории до 57 кг среди девушек. В схватке за третье место она одолела соперницу из Монголии. А Алексей Топтыгин из Щёлкова первенствовал в весе до 50 кг, взяв верх в финале над бразильцем», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, первенство мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходило в столице Перу – Лима с 27 августа по 1 сентября.

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#спорт
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#подмосковье
#московская область
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Агент Момчиловича заявил о готовности к переговорам с российскими клубами
02 сентября 2024, 21:57

Фото: iStock/gorodenkoff

Футбольный агент Ненад Асанович, представляющий интересы полузащитника белградского ОФК Миляна Момчиловича, заявил готовности к переговорам с российскими клубами.
«Из России никто не звонил по Миляну, но мы открыты к переговорам. Если кто-то из РПЛ свяжется, мы готовы разговаривать», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Асанович.

Напомним, в этом сезоне Милян Момчилович провел за белградский ОФК 6 матчей.

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявлял, что для сохранения карьеры спортсмена Артёма Дзюбы идеальными вариантом стали бы «Химки». Он также выражал уверенность в том, что у Дзюбы всё ещё есть шанс найти себя в какой-либо команде, есть силы для игры, и в этом плане всё зависит от желания и рвения самого футболиста.

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#химки
#спорт
#рпл
#игры
#футболист
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Грушевский посоветовал ЦСКА делать выводы после поражений
02 сентября 2024, 21:46

Фото: iStock/FotografieLink

Известный болельщик ЦСКА, артист, шоумен Михаил Грушевский заявил, что команде необходимо делать выводы после поражений.
«На данный момент сыграла десять матчей — три в Кубке и семь в РПЛ. Эмоции от поединков были разными, ведь были не только победы, но и поражения. Но на данный момент ЦСКА уверенно выиграл три матча подряд против аутсайдеров. Но нужно не забывать, что мы проиграли два матча «Краснодару». Также было поражение и от «Локомотива». Проигрыши прямым конкурентам расстраивают и из них нужно делать выводы», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Грушевский.

При этом он отметил, что ЦСКА всё-таки преодолел синдром прошлого сезона и перестал пропускать голы в финалах матчей.

Ранее экс-игрок «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов заявлял, что в матче со «Спартаком», вероятнее всего, победа будет не за казанцами.

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#победа
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#эмоции
#футбол
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Экс-теннисист Ольховский заявил о тяжёлых соперницах Шнайдер и Самсоновой
02 сентября 2024, 21:22

Фото: iStock/luckyraccoon

Отечественный теннисист Андрей Ольховский заявил, что спортсменкам Диане Шнайдер и Людмилы Самсоновой предстоит сразиться с тяжёлыми соперницами.
Напомним, Диане Шнайдер встретится с американкой Джессикой Пегулой, а Людмила Самсонова – с полькой Игой Швентек.

«Диана – открытие этого сезона. Она и до него показывала свой лучший год в туре. Самсонова на этом турнире проигрывала в сете, но выиграла и нашла свою игру на самом деле. Но Швентек и Пегула тяжёлые соперницы. Наши девушки не смотрятся как фавориты в этих матчах, но будем болеть и надеяться на лучшее», — пояснил в беседе с Газета.ру Ольховский.

До этого победительница Кубка Федерации и бывшая 31 ракетка мира Вера Душевина делилась ожиданиями от US Open.

«После вылета фаворитов у многих появляются шансы. Андрей Рублев, как мне кажется, сейчас набрал хорошую форму. В Монреале он был даже в финале. Сейчас он готов выйти в полуфинал и шансы хорошие на это», — комментировала в беседе с Metaratings.ru Душевина.

Ранее Андрей Ольховский заявил, что ошибка арбитра надломила настрой россиянки Анны Калинской в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису против бразильянки Беатрис Хаддад Майя.

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#игра
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