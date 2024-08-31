Украинский спортсмен вновь отказался от фотографии с россиянином на Паралимпиаде

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Украинский пловец Александр Комаров вновь отказался фотографироваться с российским спортсменом Кириллом Пульвером в рамках награждения на Паралимпийских играх 2024 года в Париже, передает РИА Новости.
Россиянин взял бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5 (с поражением опорно-двигательного аппарата). Украинец завоевал золотую медать, серебро досталось китайцу Го Цзиньчэню.
На пьедестале почета представители Украины и Китая сделали традиционное совместное фото, в то время как Пульвер расположился от них на некотором расстоянии.
Днем ранее Комаров также отказался от фото с Пульвером. Тогда спортсмены получали награды после дистанции 200 метров вольным стилем.
Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября. Российским спортсменам разрешено соревноваться только в индивидуальных видах программы и в нейтральном статусе. Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о допуске к стартам 88 спортсменов из России.
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На пьедестале почета представители Украины и Китая сделали традиционное совместное фото, в то время как Пульвер расположился от них на некотором расстоянии.
Днем ранее Комаров также отказался от фото с Пульвером. Тогда спортсмены получали награды после дистанции 200 метров вольным стилем.
Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября. Российским спортсменам разрешено соревноваться только в индивидуальных видах программы и в нейтральном статусе. Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о допуске к стартам 88 спортсменов из России.
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Александр Климов