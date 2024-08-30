Украинский пловец отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде

Фото: istockphoto/PeopleImages
Украинский пловец Александр Комаров не стал фотографироваться с россиянином Кириллом Пульвером на пьедестале почёта. Оба стали призёрами финального заплыва на 200 метров вольным стилем в классе S5 на Паралимпиаде.
Российский пловец завоевал серебряные медали, а украинец стал бронзовым призёром, сообщает «Спортбокс.ру». По традиции спортсмены, занявшие призовые места, фотографируются вместе на пьедестале почёта. Российский пловец сделал совместный снимок с чемпионом соревнований Франческо Боччардо из Италии. На снимке пловцы стоят рядом. Украинский же спортсмен демонстративно держится в стороне, в заметном отдалении от них.
Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября. Российским спортсменам разрешено соревноваться только в индивидуальных видах программы и в нейтральном статусе. Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о допуске к стартам 88 спортсменов из России.
Читайте также:
«Позор и русофобия». Депутат – о снятии россиян с Паралимпиады
Гашек прокомментировал отказ шахматиста Дуды пожимать руку россиянину
Украинская фехтовальщица Харлан отказалась пожать руку россиянке Смирновой на ЧМ-2023 в Милане
Александр Бойцов