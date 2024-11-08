В балашихинской спортшколе «Метеор» прошёл футбольный турнир детских команд

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха
Ребята, делающие первые шаги в футболе, стали участниками праздника спорта в Балашихе под названием «Футбол надежды нашей». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«На турнир приехали юные футболисты из Москвы, Калуги, муниципалитетов Московской области. Балашиху представляла команда СШОР «Метеор» Победителям и призёрам турнира вручил кубки и медали, а лучшие футболисты от каждой команды получили памятные призы. Личные призы получили лучшие вратарь, игрок и бомбардир турнира», – отметили в пресс-службе.Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» основана в 2004 году. Там проводятся занятия по футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу, волейболу глухих, мини-футболу, настольному теннису, баскетболу, боксу, греко-римской борьбе, фитнесу, йоге и современным танцам.
Уже несколько лет СШОР входит в топ-5 лучших спортивных школ Подмосковья.
Читайте также:
Гимнастки из Дмитрова завоевали две медали межрегиональных соревнований
Серпуховские пловцы успешно выступили на Всероссийских соревнованиях в Казани
Спортсменка из Московской области вошла в тройку призёров Кубка России
Лора Луганская