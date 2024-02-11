В Белоруссии назвали отказ российских хоккеистов от наград турнира недопустимым

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Хоккеисты сборной России до 18 лет в полном составе от получения серебряных медалей турнира «Кубок Будущего – 2024» после финала со сверстниками из Белоруссии. Причиной были несколько неоднозначных судейских решений по ходу решающего матча.
Игра проходила с переменным успехом, соперники по очереди выходили вперёд. Но основное время не выявило победителей, и был назначен овертайм. На четвёртой минуте дополнительного времени белорусы забросили решающую шайбу. Сразу после пропущенной шайбы вратарь российской команды Пётр Андреянов подъехал к судьям и попытался доказать, что шайбу нельзя засчитывать, так как его атаковали в момент броска. Однако его протесты были проигнорированы.
Также у россиян были поводы для апелляции по поводу эпизода на третьей минуте овертайма, когда нападающий сборной России Иван Рябкин выкатывался на ударную позицию, но был сбит соперником при помощи подножки. Арбитры никак не отреагировали на нарушение хозяина площадки. Стоит отметить, что в финальном матче хоккеисты сборной России получили 30 минут штрафа, а белорусы — всего две. Три шайбы российский голкипер пропустил, когда команда играла в меньшинстве.
istockphoto/gorodenkoff
На церемонии награждения Андреянов продолжал протестовать и возмущаться. Приз, который ему вручили как лучшему вратарю всего турнира, Пётр тут же поставил на лёд и отъехал в сторону. Второй раз он выехал для награждения в качестве лучшего игрока сборной России. Статуэтка последовала на лёд за первым призом. Также поступил и его партнёр по команде Вадим Дудоров, признанный лучшим нападающим «Кубка Будущего – 2024». Командный приз за второе место на турнире капитан российской команды также сразу поставил на лёд.
Сенатор Республики Беларусь, экс-председатель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков заявил о недопустимости такого поведения молодых хоккеистов. Он считает, что отказ игроков от заслуженных и присуждённых оргкомитетом соревнований наград противоречит дружбе и поддержке, которая всегда была между российским и белорусским народами.
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Также у россиян были поводы для апелляции по поводу эпизода на третьей минуте овертайма, когда нападающий сборной России Иван Рябкин выкатывался на ударную позицию, но был сбит соперником при помощи подножки. Арбитры никак не отреагировали на нарушение хозяина площадки. Стоит отметить, что в финальном матче хоккеисты сборной России получили 30 минут штрафа, а белорусы — всего две. Три шайбы российский голкипер пропустил, когда команда играла в меньшинстве.
На церемонии награждения Андреянов продолжал протестовать и возмущаться. Приз, который ему вручили как лучшему вратарю всего турнира, Пётр тут же поставил на лёд и отъехал в сторону. Второй раз он выехал для награждения в качестве лучшего игрока сборной России. Статуэтка последовала на лёд за первым призом. Также поступил и его партнёр по команде Вадим Дудоров, признанный лучшим нападающим «Кубка Будущего – 2024». Командный приз за второе место на турнире капитан российской команды также сразу поставил на лёд.
Сенатор Республики Беларусь, экс-председатель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков заявил о недопустимости такого поведения молодых хоккеистов. Он считает, что отказ игроков от заслуженных и присуждённых оргкомитетом соревнований наград противоречит дружбе и поддержке, которая всегда была между российским и белорусским народами.
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Александр Бойцов