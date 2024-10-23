Чемпионат и первенство Подмосковья по кендо состоялись в Егорьевске

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
В чемпионате и первенстве Московской области по кендо приняли участие более 30 спортсменов, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области. За победу боролись представители таких городов, как Электросталь, Химки, Балашиха и Егорьевск.
На юношеском турнире в возрастной категории 11–14 лет все призовые места заняли спортсмены из Егорьевска. Первое место занял Артём Гранков, второе — Даниил Ворожейкин, а на третьей ступени пьедестала оказались Андрей Бахтов и Леонид Гришин.
Юноши 15–17 лет также продемонстрировали превосходство хозяев турнира. Никита Покушев, Кирилл Данилов и Кирилл Ратников из Егорьевска заняли первые три места, а Ростислав Кохов из Электростали завоевал бронзовую медаль.
По результатам соревнований будет сформирована сборная Московской области по кендо для участия в чемпионате и первенстве России, которые пройдут в Нижнем Новгороде.
Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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