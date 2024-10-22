Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Спортсмены в Подмосковье поучаствовали в региональном этапе фестиваля «Борьба в школе»

Спортсмены в Подмосковье поучаствовали в региональном этапе фестиваля «Борьба в школе»

22 октября 2024, 12:23
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Оригинал
Региональный этап Всероссийского фестиваля спортивной борьбы среди учащихся «Борьба в школе» состоялся в Химках. В нём приняли участие 168 учеников из школ Московской области, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В рамках фестиваля были проведены соревнования среди юношей и девушек 2011–2013 годов рождения по трём видам спортивной борьбы в шести весовых категориях: вольная борьба, греко-римская борьба и женская борьба.

В категории вольной борьбы победителями стали: Эмир Ризаев, Глеб Титов, Тигран Багдасарян, Мурад Хачатрян, Александр Корчагин и Артур Эргешов.



В соревнованиях по греко-римской борьбе лучшими стали: Атеш Бадалов, Тагиев Рамиль, Пётр Митусов, Магомед Магомедов, Марк Павлёнок и Александр Боронин.

Среди женщин, выступавших в категории женской борьбы, первые места заняли: Виктория Присяжная, Екатерина Малец, Ульяна Симакова, Варвара Малышева и Татьяна Жестовских.

Победители турнира получили право представлять Московскую область на Всероссийском финале фестиваля «Борьба в школе», который пройдёт в Москве с 9 по 12 декабря 2024 года.

Региональный этап соревнований состоялся в городском округе Химки 20 октября 2024 года на базе ФОК «Юбилейный». Мероприятие было организовано в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Читайте также:

Глава Дубны Максим Тихомиров поздравил победителя Первенства мира по боевому самбо

Можайские спортсмены завоевали бронзу открытого турнира по баскетболу

Подмосковная команда заняла второе место на международном турнире по футзалу
#спорт
#соревнования
#спортсмены
#победители
#московская область
#школьники
Спортсмены из Московской области завоевали «серебро» на Суперлиги по кёрлингу
22 октября 2024, 11:56

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Мужская сборная Московской области завоевала серебряные медали на Суперлиге по кёрлингу, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В состав команды вошли Кирилл Суровов, Алексей Тузов, Михаил Васьков и Александр Ерёмин. Кроме подмосковной сборной, в турнире участвовали ещё пять команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутской области и Краснодарского края.

Лучшие мужские команды были определены по результатам чемпионата России. В борьбе за призовые места спортсмены из Московской области обыграли команду «Санкт-Петербург-1». Первое место заняла команда «Санкт-Петербург-2».

Суперлига по кёрлингу (профессиональные соревнования среди мужских команд) проходила с 16 по 20 октября в Уфе в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Читайте также:

Глава Дубны Максим Тихомиров поздравил победителя Первенства мира по боевому самбо

Команда Подмосковья выиграла Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою

Юная каратистка из Королёва завоевала золото турнира «Кубок мужества»
#спорт
#турнир
#золото
#соревнования
#спортсмены
#кёрлинг
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Академии «Спартака» состоялся футбольный турнир в честь Никиты Симоняна
21 октября 2024, 20:29

Никита Симонян (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

В академии «Спартака» прошёл футбольный турнир ветеранов в честь 98-летия футболиста и тренера, первого вице-президента РФС Никиты Симоняна.
При этом отмечается, что в мероприятии приняли участие команды ветеранов сборных СССР и России, а также «Спартака», «Зенита» и т. д. Как передаёт Metaratings.ru, среди присутствующих были и почётный президент РФС Вячеслав Колосков, а также председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

Сам турнир был организован Союзом ветеранов футбола России.

Ранее заслуженный тренер России Алексей Стрепетов высказал мнение о том, что бразильский футболист Дуглас Сантос заслуживает получения российского гражданства.

Читайте также:

Стрепетов: Сантос заслуживает получения гражданства РФ

В футбольной сборной России может появиться бразилец

Карпов: капитан «Зенита» Сантос может получить гражданство России
#тренер
#турнир
#футболист
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стрепетов: Сантос заслуживает получения гражданства РФ
21 октября 2024, 20:17

Дуглас дос Сантос (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Заслуженный тренер России Алексей Стрепетов высказал мнение о том, что бразильский футболист Дуглас Сантос заслуживает получения российского гражданства.
«Бразилец не только футболист высокого уровня, который способен великолепно сыграть и на фланге обороны, и в средней линии. Дуглас Сантос – настоящий капитан «Зенита», в каждом матче играет с полной отдачей, к нему никогда нет претензий. Поэтому если он сам выразил желание стать гражданином России, то я поддерживаю эту инициативу. Он заслуживает российского гражданства», — пояснил в беседе с «Петербургский дневник» Стрепетов.

Он добавил, что спортсмен даже после завершения карьеры игрока способен будет приносить пользу петербургскому клубу в качестве, например, тренера, если останется там.

А вот центральный полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев может рассмотреть вариант ухода из клуба в зимнее трансферное окно. Как сообщает Metaratings.ru, виной тому недовольство спортсмена по поводу количества его игрового времени в команде. По данным издания, сам клуб продавать спортсмена не имеет желания, но возможен вариант аренды.

Ранее сообщалось, что бразильский капитан петербургского ФК «Зенит» Дуглас Сантос может получить гражданство России.

Читайте также:

В футбольной сборной России может появиться бразилец

Карпов: капитан «Зенита» Сантос может получить гражданство России

Артём Дзюба травмировался в начале матча с «Зенитом»
#гражданство
#клуб
#спортсмен
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладилин объяснил разгромный проигрыш «Спартака» «Краснодару»
21 октября 2024, 19:52

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что «Спартак» проиграл «Краснодару» со счётом 3:0 в пользу последних из-за новой схемы красно-белых.
«Главная причина поражения — решение Станковича сыграть в три центральных защитника. Несыгранность игроков в центральной зоне в матче против сильной команды, которая имеет быстрых и сильных игроков, предопределила результат. Это был рискованный шаг, и Станкович на него пошёл, видимо, рассчитывая усилить атаку, но из-за ошибок, допущенных в центральной зоне, пришли два гола», — пояснил в беседе с Газета.ру Гладилин.

А экс-наставник сборной России Борис Игнатьев высказал мнение о том, что несмотря на проигрыш «Спартака» вычёркивать его из чемпионской гонки РПЛ всё же не стоит.

«Я бы не вычеркивал «Спартак» из числа тех, кто борется за титул. Сейчас команда только формируется под руководством тренера Станковича. Он ищет формат игры, подбирает под него исполнителей. Наш чемпионат в этом смысле особенный — в нём почти все решается весной», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Игнатьев.

Ранее во время одного из важнейших матчей 12-го тура Российской премьер-лиги по футболу «Спартак», выступавший принимающей стороной, проиграл «Краснодару» со счётом 0:3.

Читайте также:

«Краснодар» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:0

Кассьерра о матче «Зенита» с «Акроном»: Мы показали тот футбол, который хотели

Карпов: капитан «Зенита» Сантос может получить гражданство России
#спорт
#футбол
#гонки
#спартак
#чемпионат
#рпл
#игры
#краснодар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Дубны Максим Тихомиров поздравил победителя Первенства мира по боевому самбо
21 октября 2024, 17:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Дубненская секция считается одной из сильнейших в стране. Сегодня здесь работает тренер сборной России по боевому самбо, заслуженный тренер России Николай Малышев. Его ученик, мастер спорта России Михаил Спориш недавно вернулся с Первенства мира с золотой медалью, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Глава Дубны Максим Тихомиров поздравил Михаила.

«Сегодня в нашей настоящей дружной спортивной семье грандиозный праздник: один из воспитанников получил высшую награду, поздравляю Михаила Спориша с победой на Первенстве мира! Желаю успехов, а ребятам, которые хотят стать лидерами, желаю упорства и двигаться только вперед», — отметил Тихомиров.

В этом году зал, в котором тренировались спортсмены, отремонтировали. Покрытие заменили на новые покрышки для борцовского ковра и маты с современной разметкой.

«Хочется от отделения борьбы самбо поблагодарить за то, что помогли в дальнейшем развитии борьбы самбо в плане материальном, ребята это видят и мы стараемся не подводить», — подчеркнул тренер отделения самбо спортшколы «Дубна» Малышев.
Открытие зала после ремонта и встреча победителя завершились совместной тренировкой. Ребята с энтузиазмом приступили к занятиям в обновлённом помещении.

Читайте также:

Команда Подмосковья выиграла Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою

Борцы Подмосковья выиграли 16 медалей первенства и чемпионата мира по грэпплингу

Власти Одинцовского округа поддержат спортивную секцию Барвихинской школы
#дубна
#тренер
#школы
#турнир
#спортсмены
#самбо
#ремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В футбольной сборной России может появиться бразилец
Футболист «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство
21 октября 2024, 16:48

Дуглас Сантос (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство. Теперь он имеет право выступать за футбольную сборную России.
Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина, размещённый на официальном портале правовой информации. Несмотря на то, что футболист ранее играл за сборную Бразилии, с которой стал олимпийским чемпионом в 2016 году, он может сменить спортивное гражданство и больше не считаться легионером.

Как объяснили спортивные юристы из компании SILA, у Международной федерации футбола (FIFA) есть определённая отсечка — 2020 год. При получении нового гражданства матчи, сыгранные футболистом за сборную родной страны до этой даты, не учитываются. Таким образом, Дуглас Сантос может выступать за сборную России, если главный тренер команды Валерий Карпин захочет его пригласить.

Сантос играет за «Зенит» с лета 2019 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. В составе «сине-бело-голубых» левый защитник стал пятикратным чемпионом России, два раза становился обладателем Кубка России и пять раз — Суперкубка. В последние годы он выводит команду на поле в качестве капитана.

Читайте также:

Путин дал российское гражданство первому политическому беженцу из США

Карпов: капитан «Зенита» Сантос может получить гражданство России

Тренер Балахнин назвал основные козыри «Зенита»
#гражданство
#тренер
#страны
#компании
#контракт
#валерий карпин
#футболист
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Команда Подмосковья выиграла Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою
21 октября 2024, 12:53

Фото: пресс-служба Спортивного клуба «ТИТАН»

Более 350 участников со всей страны в возрасте от 12 до 16 лет съехались на Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою «Памяти Воинов» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе региональной общественной организации «Спортивный клуб «ТИТАН» из Красногорска, который выступил одним из организаторов турнира.
В соревнованиях приняли участие 46 команд 24 городов – Москвы, населённых пунктов Подмосковья, Омска, Костромы, Тулы, Ярославля и многих других. Турнир проводится четвёртый год подряд. Он посвящён героям Отечества, воинам, офицерам, которые в разные годы стояли на страже Родины, а также тем, кто сейчас защищает её рубежи.
«Первый турнир «Памяти Воинов» был организован в честь конкретного героя России – Александра Калинина, моего сослуживца, бойца спецназа, героически погибшего в 2000 году. Однако за последние годы судьба забрала немало лучших бойцов. Поэтому мы решили ежегодно проводить спортивное мероприятие памяти не только ушедших героев, но и офицеров, находящихся в наши дни на службе Отечества и закона», – рассказал организатор турнира, советник заместителя гендиректора Ростеха – вице-президент Федерации армейского рукопашного боя России Владимир Устюхин.
Среди почётных гостей турнира были президент Федерации армейского рукопашного боя, депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов, олимпийская чемпионка и чемпионка мира по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, главный тренер ЦСКА по армейскому рукопашному бою Александр Румянцев.
«Армейский рукопашный бой формирует не только умения и навыки, но и морально-нравственные качества, которые нужны настоящим патриотам и защитникам Родины», – отметил Дамдинцурунов.
Первое место в общекомандном зачёте турнира заняли спортсмены Подмосковья, второе – представители Москвы, третье – Тульской области.

Читайте также:

Юные спортсмены из Павловского Посада завоевали призовые места на соревнованиях

Юная каратистка из Королёва завоевала золото турнира «Кубок мужества»

Подмосковная команда заняла второе место на международном турнире по футзалу
#спорт
#дети
#турнир
#светлана журова
#госдума
#военные
#армия
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юные спортсмены из Павловского Посада завоевали призовые места на соревнованиях
21 октября 2024, 12:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

Максим Петелин, молодой спортсмен из Павловского Посада, представляющий физкультурно-оздоровительный комплекс Дворца спорта «Надежда» и отделение биатлона, завершил лыжероллерный соревновательный сезон, приняв участие в Гонке Чемпионов в Москве, сообщает ​пресс-служба администрации городского округа.
С результатом 5 минут 24 секунд на дистанции 2 километра Максим занял почётное второе место.

19 октября жители Павловского Посада приняли участие в Турнире городов Восточного Подмосковья по плаванию среди спортсменов 2013 года рождения и моложе, который назывался «Новая Волна — 2024». Воспитанники местной секции плавания под руководством опытного тренера Ирины Евгеньевны Аганиной продемонстрировали своё мастерство.

Кристина Пименова (2016 года рождения) завоевала первое место на дистанции 50 метров брассом.
«Мы с гордостью отмечаем, что Рубцов Артём, Челноков Алексей и Пименова Кристина сделали свои первые шаги в мире соревновательного плавания и продемонстрировали отличные результаты. Каждый из них смог улучшить свои личные достижения, что является настоящим поводом для гордости», — сообщила Аганина.
Читайте также:

Юная каратистка из Королёва завоевала золото турнира «Кубок мужества»

Подмосковная команда заняла второе место на международном турнире по футзалу

Подмосковные фехтовальщицы завоевали три медали всероссийских соревнований
#медали
#победа
#соревнования
#павловский посад
#биатлон
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сын Кости Цзю Тим нокаутом проиграл россиянину Муртазалиеву в бою за титул IBF
20 октября 2024, 10:12

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Сын легендарного Константина Цзю Тим, выступающий за Австралию, техническим нокаутом проиграл российскому боксёру Бахраму Муртазалиеву в поединке за титул чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе (до 69,9 кг).
Бой состоялся в американском городе Орландо, сообщает «Спорт-Экспресс». Старший сын легендарного Кости Цзю перед поединком рассматривался как фаворит. Победа над уроженцем Грозного Муртазалиевым открывала перед австралийским боксёром с российскими корнями путь к объединительному бою за несколько поясов с Себастьяном Фундорой. В марте нынешнего года Тим проиграл ему раздельным решением судей и уступил чемпионские пояса по версиям WBC и WBO.

Фото: istockphoto/Kalawin

Дополнительную мотивацию русскому австралийцу должно было придать присутствие в зале его легендарного отца. Костя Цзю впервые решил вживую посмотреть на поединок старшего сына. Однако чемпион по версии IBF Муртазалиев имел на этот счёт своё собственное мнение, отличное от того, которое царило в окружении Тима Цзю. Уже в начале боя российский боксёр провёл несколько жёстких ударных серий, а во втором раунде он трижды ронял соперника на настил ринга. Ошибки Цзю, которыми умело пользовался чемпион, вынудили секундантов в третьем раунде выбросить на ринг полотенце, чтобы избежать тяжёлого нокаута. Пояс IBF остался у россиянина.

«До великого отца — как до луны», — сошлись во мнении специалисты и болельщики, глядя на поверженного Тима. Конечно, на глазах у папы потерпеть такое фиаско вдвойне обидно. Теперь на счету непобеждённого Муртазалиева 23 победы, 16 из которых он одержал нокаутом. В 24 поединках Тима Цзю это поражение стало вторым. К его чести, он не стал искать оправданий, заявив, что он всегда готов умереть на ринге, но в этом бою Бахрам был лучше и заслуженно остался чемпионом.

Читайте также:

В Одинцове состоится боксёрский поединок между Исмаиловым и Минеевым

Сын Кости Цзю прокомментировал первое поражение в карьере

«Не советую ему идти в бокс»: Костя Цзю раскритиковал решение Дани Милохина выйти на ринг
#спорт
#победа
#мнение
#специалисты
#экспресс
#счёт
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате