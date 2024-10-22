Спортсмены в Подмосковье поучаствовали в региональном этапе фестиваля «Борьба в школе»

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Региональный этап Всероссийского фестиваля спортивной борьбы среди учащихся «Борьба в школе» состоялся в Химках. В нём приняли участие 168 учеников из школ Московской области, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
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