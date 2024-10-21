Команда Подмосковья выиграла Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою

Фото: пресс-служба Спортивного клуба «ТИТАН»
Более 350 участников со всей страны в возрасте от 12 до 16 лет съехались на Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою «Памяти Воинов» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе региональной общественной организации «Спортивный клуб «ТИТАН» из Красногорска, который выступил одним из организаторов турнира.
В соревнованиях приняли участие 46 команд 24 городов – Москвы, населённых пунктов Подмосковья, Омска, Костромы, Тулы, Ярославля и многих других. Турнир проводится четвёртый год подряд. Он посвящён героям Отечества, воинам, офицерам, которые в разные годы стояли на страже Родины, а также тем, кто сейчас защищает её рубежи.
Среди почётных гостей турнира были президент Федерации армейского рукопашного боя, депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов, олимпийская чемпионка и чемпионка мира по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, главный тренер ЦСКА по армейскому рукопашному бою Александр Румянцев.
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«Первый турнир «Памяти Воинов» был организован в честь конкретного героя России – Александра Калинина, моего сослуживца, бойца спецназа, героически погибшего в 2000 году. Однако за последние годы судьба забрала немало лучших бойцов. Поэтому мы решили ежегодно проводить спортивное мероприятие памяти не только ушедших героев, но и офицеров, находящихся в наши дни на службе Отечества и закона», – рассказал организатор турнира, советник заместителя гендиректора Ростеха – вице-президент Федерации армейского рукопашного боя России Владимир Устюхин.
Среди почётных гостей турнира были президент Федерации армейского рукопашного боя, депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов, олимпийская чемпионка и чемпионка мира по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, главный тренер ЦСКА по армейскому рукопашному бою Александр Румянцев.
«Армейский рукопашный бой формирует не только умения и навыки, но и морально-нравственные качества, которые нужны настоящим патриотам и защитникам Родины», – отметил Дамдинцурунов.Первое место в общекомандном зачёте турнира заняли спортсмены Подмосковья, второе – представители Москвы, третье – Тульской области.
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Лора Луганская