В Госдуме объяснили, почему Загитовой отказали в строительстве школы в Казани

Алина Загитова (фото: Telegram @azagitova_official)
Депутат Госдумы России Светлана Журова объяснила, почему фигуристке Алине Загитовой отказали в строительстве школы в Казани, сообщает «ВсеПроСпорт».
По словам Журовой, сейчас не время строить объект на миллиард рублей.
Школа Загитовой может появиться в Казани в уже построенном спортивном объекте, заключила Журова.
В феврале прошлого года сообщалось, что Алина Загитова станет генеральным менеджером собственной школы в Казани.
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«И для страны, и для республики непростой период, есть много других направлений, на которые нужны средства», — подчеркнула депутат.
Школа Загитовой может появиться в Казани в уже построенном спортивном объекте, заключила Журова.
В феврале прошлого года сообщалось, что Алина Загитова станет генеральным менеджером собственной школы в Казани.
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Екатерина Коршунова