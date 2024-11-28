В Госдуме отреагировали на отказ украинского футболиста жать руку Головину

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что украинские спортсмены — это бедолаги, которые живут под жестким прессингом страха. Об этом он заявил в беседе с Metaratings.ru, комментируя отказ украинского вратаря ФК «Бенфики» Анатолия Трубина жать руку российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину. По его словам, отказ от рукопожатия вызван требованиями Киева.
«Трубин — молодой украинский парень, его просто запугали у себя на родине. У украинских спортсменов есть четкое указание от своего руководства — ни в коем случае не жать руки россиянам, не фотографироваться с ними. Если бы Трубин пожал руку Головину, его бы захейтили на родине и выгнали бы из сборной и вообще откуда только можно», — пояснил он.Свищев добавил, что Трубину в будущем будет стыдно за свое поведение, а Головину не нужно переживать из-за провокаций соперников, ведь он шикарный футболист, успехами которого гордятся на Родине.
«Украинские спортсмены — бедолаги, они живут под жестким прессингом страха. Футбольные клубы — это многонациональные команды. И что, теперь каждый футболист, выходя на поле, будет думать, с какой страной какая политическая обстановка сейчас, кому жать руку, а кому нет? Это глупо, конечно», — поделился депутат.Напомним, ранее новоиспеченные украинские легионеры клубов из футбольных чемпионатов Испании и Португалии попали в поле зрения министерства спорта и молодежной политики Украины. Артем Довбик и Анатолий Трубин внесены в список спортсменов, нарушивших правила пребывания за пределами страны. Оба футболиста не вернулись из-за границы после завершения соревнований.
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