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В Госдуме отреагировали на отказ украинского футболиста жать руку Головину

Депутат Свищев: украинские спортсмены — бедолаги под жестким прессингом страха
Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что украинские спортсмены — это бедолаги, которые живут под жестким прессингом страха. Об этом он заявил в беседе с Metaratings.ru, комментируя отказ украинского вратаря ФК «Бенфики» Анатолия Трубина жать руку российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину. По его словам, отказ от рукопожатия вызван требованиями Киева.
«Трубин — молодой украинский парень, его просто запугали у себя на родине. У украинских спортсменов есть четкое указание от своего руководства — ни в коем случае не жать руки россиянам, не фотографироваться с ними. Если бы Трубин пожал руку Головину, его бы захейтили на родине и выгнали бы из сборной и вообще откуда только можно», — пояснил он.
Свищев добавил, что Трубину в будущем будет стыдно за свое поведение, а Головину не нужно переживать из-за провокаций соперников, ведь он шикарный футболист, успехами которого гордятся на Родине.


«Украинские спортсмены — бедолаги, они живут под жестким прессингом страха. Футбольные клубы — это многонациональные команды. И что, теперь каждый футболист, выходя на поле, будет думать, с какой страной какая политическая обстановка сейчас, кому жать руку, а кому нет? Это глупо, конечно», — поделился депутат.
Напомним, ранее новоиспеченные украинские легионеры клубов из футбольных чемпионатов Испании и Португалии попали в поле зрения министерства спорта и молодежной политики Украины. Артем Довбик и Анатолий Трубин внесены в список спортсменов, нарушивших правила пребывания за пределами страны. Оба футболиста не вернулись из-за границы после завершения соревнований.

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#украина
Глава Одинцовского округа Иванов обсудил развитие школы карате «Боец»
28 ноября 2024, 17:15

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провёл встречу с воспитанниками и наставниками школы «Боец» в Звенигороде. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Руководитель школы, имеющий чёрный пояс, мастер боевых искусств Олег Кузнецов поделился планами развития секций, а юные спортсмены показали приёмы карате.
«Младшая возрастная группа, которая занимается в школе, – 4-5 лет. Здесь есть всё, чтобы комфортно обучаться боевым искусствам: современные тренажёры, профессиональные маты, удобные раздевалки, душевые кабины. Будем стараться поддерживать школу», – пообещал глава муниципалитета.
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Кузнецов подчеркнул, что цель школы – всестороннее развитие подрастающего поколения.
«Главная задача для нас – привить желание заниматься спортом, обучаться технике, воспитывать силовые и физические качества. В следующем году будет 25 лет, как я веду секцию карате. Звенигородская школа открылась недавно, но уже около 50 человек занимаются в секции. Вместе с ребятами участвуем в соревнованиях, получаем спортивные разряды. Однако основной целью ставлю всестороннее воспитание детей», – сказал тренер.
Он также выезжает в новые регионы и проводит беседы с ребятами о том, как занятия боевыми искусствами помогают в развитии. Помимо этого, мастер боевых искусств рассказывает одинцовским школьникам, что такое физическое и моральное здоровье.

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#подмосковье
#московская область
#звенигород
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Подмосковные саночники завоевали семь медалей Кубка России
28 ноября 2024, 16:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала семь медалей Кубка России по санному спорту. У спортсменов региона - золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«В соревнованиях женщин на двухместных санях тандем Виктории Демченко и Олеси Михайленко из Красноярска показал лучший результат. Дарья Пересторонина и Мария Посельская на том же старте стали бронзовыми призёрами. В женском спринте на двухместных санях Пересторонина и Посельская завоевали серебро. В одиночном спринте Дарья Олесик стала серебряным призёром. Ещё одно серебро – у неё же старте на одноместных санях среди женщин», – отметили в пресс-службе.
В командной эстафете саночники из Московской области Олесик, Павел Репилов, Кирилл Виниченко и Вадим Виноградов завоевали серебряные медали. В микст-эстафете команда в составе Винниченко, Виноградова, Пересторониной и Посельской завоевала бронзу.

Кубок России по санному спорту проходил в Сочи в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#медали
#соревнования
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Подмосковный пловец Степанов выиграл медаль чемпионата России
28 ноября 2024, 14:24

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль чемпионата России по плаванию завоевал спортсмен из Московской области Александр Степанов, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Александр Степанов поднялся на вторую ступень пьедестала почета по итогам заплыва на 1500 м вольным стилем среди мужчин. Золотую медаль завоевал представитель Санкт-Петербурга, а бронзовую — пловец из Ростовской области», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что медаль, завоёванная Александром Степановым, стала пятой для сборной Московской области на чемпионате России. Ранее ещё один представитель Подмосковья Роман Акимов взял золото на дистанции 200 м вольным стилем и серебро в заплыве на 400 м вольным стилем, а Дарья Рогожинова выиграла две бронзовые награды: в женском заплыве 200 м баттерфляем и в комплексном плавании на 400 метров.

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Мостовой: для «Спартака» главное не столкнуться с «Краснодаром»

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Мостовой: для «Спартака» главное не столкнуться с «Краснодаром»
28 ноября 2024, 10:56

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший полузащитник московского «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что шансы «красно-белых» в FONBET Кубке России зависят от жеребьевки. По его словам, для них главное не столкнуться с «Краснодаром».
«Стало ли у «Спартака» больше шансов после вылета? Зависит от жеребьёвки. Главное не попасть на «Краснодар», хотя и с «Краснодаром» можно сыграть. Что такого-то?», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Оценивать предыдущую игру «красно-белых» Мостовой не стал, так как проигрыш мало на что повлиял.
«Конечно, эта игра ничего не дает. Выигрываешь первые две игры в группе, потом вообще курить можешь», — подчеркнул футболист.
Ранее защитник «Динамо» Николас Маричаль заявил, что его клуб готов к борьбе за чемпионский титул не только в Российской Премьер-Лиге, но и в Кубке России по футболу. По его мнению, состав команды уже позволяет стремиться к таким высотам.

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В «Динамо» назвали претендента на чемпионство
Защитник Маричаль: «Динамо» сможет бороться за чемпионство в РПЛ и Кубке
28 ноября 2024, 10:45

Фото: iStock/Andreyuu

23-летний уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричаль заявил, что его клуб готов к борьбе за чемпионский титул не только в Российской Премьер-Лиге, но и в Кубке России по футболу. По его словам, состав команды уже позволяет стремиться к таким высотам.
«У нас хорошая команда, качественные футболисты с большим опытом за плечами. Я считаю, что нашего состава достаточно, чтобы бороться за чемпионство и за самые высокие места. Не только в РПЛ, но и в Кубке», — отметил он в беседе с Metaratings.ru.
Тот факт, что на данный момент «Динамо» отстает от лидирующего «Зенита» на 7 очков, Маричаль не считает проблемой. Он добавил, что и вовсе не следит за турнирной таблицей.
«Знаю, что мы от года к году становимся лучше. Будем делать все возможное, чтобы поднять клуб как можно выше», — подчеркнул футболист.
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Стало известно, почему российские футбольные агенты не работают на международном рынке
Агент Лельчук: мало российских футбольных агентов работает с иностранным рынком
28 ноября 2024, 10:36

Фото: iStock/FotografieLink

Футбольный агент Полина Лельчук рассказала, почему так мало ее коллег работают на иностранном рынке. По ее словам, все упирается в незнание языка.
«Во-первых, это упирается в незнание языка, а английский на более-менее адекватном уровне должен присутствовать, чтобы заводить знакомства, вести переговоры, общаться с клубами, игроками. У нас, на мой взгляд, тут большая дыра. Но если у агента есть свои российские футболисты, которые выстрелили, приносят хороший доход, феерят в Премьер-Лиге, может, и надобности нет выходить на иностранный рынок», — пояснила она в беседе с «РБ Спорт».
Лельчук также отметила, что в Европе интересуются теми игроками, которые выстреливают в России, однако в таком случае предпочитают звонить не агенту, а напрямую в его клуб.

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В Подмосковье проведут детский турнир по настольному теннису
28 ноября 2024, 09:11

Фото: istockphoto.com/artisteer

Турнир для юных спортсменом по настольному теннису, посвященный памяти почётного работника профессионального образования РФ и тренера Владимира Люсина, будет проходить в Павловском Посаде с 30 ноября по 1 декабря, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Участниками турнира могут стать мальчики и девочки до 12 лет и юноши и девушки до 16 лет. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке до шести часов вечера 28 ноября», — говорится в сообщении.
В рамках турнира, помимо матчей, запланированы мастер-классы и развлекательные мероприятия.

Соревнования начнутся 30 ноября в девять утра, официальное открытие турнира назначено на 13:00. Вход для зрителей свободный. Место проведения: Павловский Посад, улица Кирова, дом №95.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Каширские спортсмены привезли три медали турнира по панкратиону
27 ноября 2024, 19:07

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Каширские спортсмены завоевали три медали Открытого кубка города Москвы по панкратиону, который проходил в столице 23 и 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Каширу представляли спортсмены секции ММА под руководством Александра. Второе место заняли Алеся Емельянова в дисциплине фулл-контакт и Софья Флегентова – в семи-контакте. Помимо этого, Флегентова показала третий результат в фулл-контакте», – говорится в сообщении.
За два дня соревнований на турнире выступили около 1,5 тыс. представителей России и Белоруссии.

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#спорт
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Тумилович: В РПЛ стабилен, уверен и надёжен Акинфеев
27 ноября 2024, 18:50

Игорь Акинфеев (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Бывший вратарь «Динамо» Геннадий Тумилович оценил игру голкиперов и нападающих клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ), отметив футболиста Игоря Акинфеева как стабильного и уверенного игрока.
«В РПЛ стабилен, уверен и надёжен Акинфеев. Он лучший российский вратарь своего времени. Агкацев из «Краснодара» должен выстрелить, в этом году он выглядит неплохо. Неплох Волк из махачкалинского «Динамо», отдельные матчи у него просто сумасшедшие. Про Латышонка тоже нельзя забывать. В «Балтике» он выглядел очень прилично, но в «Зените» играть сложнее», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Тумилович.

Он добавил, что футболист Сергей Овчинников в случае возвращения в премьер-лигу способен стать одним из лучших вратарей.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак раскрыл, чего не хватает ФК «Краснодар» на фоне потери очков в матчах с «Рубином» и «Химками». По его мнению, «быкам» не хватает уверенности в себе.

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#тренер
#рпл
#футболист
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