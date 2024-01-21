Отец украинской теннисистки Котляр считает ошибкой рукопожатие с россиянкой

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Отец украинской теннисистки Елизаветы Котляр Константин Котляр считает, что рукопожатие дочери с российской теннисисткой Владой Минчевой является ошибкой, вызванной эмоциями.
Накануне Котляр и Минчева обменялись рукопожатиями в финале встречи первого круга юниорского Australian Open. В игре российская спортсменка одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.
Ранее теннисистки из Украины неоднократно отказывались от рукопожатий после матчей с россиянками и спортсменками из Белоруссии.
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Ранее теннисистки из Украины неоднократно отказывались от рукопожатий после матчей с россиянками и спортсменками из Белоруссии.
«Лизе всего 16 лет, у неё ещё нет настоящего опыта выступлений на таких крупных соревнованиях, как турниры серии «Большого шлема». Эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. На автомате выполнила послематчевой ритуал – пожала руку сопернице, не понимая, что за сеткой стояла представительница России»,-говорит отец теннисистки Константин Котляр.По его словам, дочь совершила ошибку, о которой очень сожалеет и уверяет, что больше не позволит ничего подобного.
«На самом деле она искренняя патриотка Украины, всегда была такой, есть и останется в будущем», – цитирует Константина Котляра сайт Федерации тенниса Украины.Ранее сообщалось, что в матче четвертого круга Australian Open россиянке Марии Тимофеевой не удалось обыграть украинку Марту Костюк. Встреча длилась чуть больше часа и закончилась со счетом 6:2, 6:1. В начале первого сета игру прервали на 50 минут из-за дождя. В следующем круге Костюк встретится с американкой Кори Гауфф.
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Мария Фирсова