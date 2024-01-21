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Отец украинской теннисистки Котляр считает ошибкой рукопожатие с россиянкой

21 января 2024, 11:25
Фото: istockphoto/icetocker

Фото: istockphoto/icetocker

Отец украинской теннисистки Елизаветы Котляр Константин Котляр считает, что рукопожатие дочери с российской теннисисткой Владой Минчевой является ошибкой, вызванной эмоциями.
Накануне Котляр и Минчева обменялись рукопожатиями в финале встречи первого круга юниорского Australian Open. В игре российская спортсменка одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.

Ранее теннисистки из Украины неоднократно отказывались от рукопожатий после матчей с россиянками и спортсменками из Белоруссии.


«Лизе всего 16 лет, у неё ещё нет настоящего опыта выступлений на таких крупных соревнованиях, как турниры серии «Большого шлема». Эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. На автомате выполнила послематчевой ритуал – пожала руку сопернице, не понимая, что за сеткой стояла представительница России»,-говорит отец теннисистки Константин Котляр.
По его словам, дочь совершила ошибку, о которой очень сожалеет и уверяет, что больше не позволит ничего подобного.

«На самом деле она искренняя патриотка Украины, всегда была такой, есть и останется в будущем», – цитирует Константина Котляра сайт Федерации тенниса Украины.
Ранее сообщалось, что в матче четвертого круга Australian Open россиянке Марии Тимофеевой не удалось обыграть украинку Марту Костюк. Встреча длилась чуть больше часа и закончилась со счетом 6:2, 6:1. В начале первого сета игру прервали на 50 минут из-за дождя. В следующем круге Костюк встретится с американкой Кори Гауфф.

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#украина
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Теннисистка Мирра Андреева покинула Australian Open
21 января 2024, 11:56

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

У российской теннисистки Мирры Андреевой не получилось пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне.
В матче четвертого раунда турнира 16-летняя спортсменка уступила чешке Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Игра длилась 2 часа 2 минуты.

Мирра Андреева в первый раз сыграла в основной сетке Australian Open. В минувшем сезоне она добралась до третьего раунда на «Ролан Гаррос», до четвертого - на Уимблдоне, до второго ей удалось дойти на US Open.

В четвертьфинале Australian Open Барбора Крейчикова встретится со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Ранее в матче четвертого круга Australian Open россиянке Марии Тимофеевой не удалось обыграть украинку Марту Костюк.

Встреча длилась чуть больше часа и закончилась со счетом 6:2, 6:1. В начале первого сета игру прервали на 50 минут из-за дождя.В следующем круге Костюк встретится с американкой Кори Гауфф.

Мария Тимофеева впервые в карьере выступала в основной сетке турнира «Большого шлема», а Костюк в первый раз вышла в 1/4 финала Australian Open.

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Отец украинской теннисистки Котляр считает ошибкой рукопожатие с россиянкой

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#теннис
#спортсмены
#россия
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Россиянка Тимофеева проиграла украинке Костюк в четвертом круге Australian Open
21 января 2024, 09:24

Фото: istockphoto/FS-Stock

В матче четвертого круга Australian Open россиянке Марии Тимофеевой не удалось обыграть украинку Марту Костюк.
Встреча длилась чуть больше часа и закончилась со счетом 6:2, 6:1. В начале первого сета игру прервали на 50 минут из-за дождя.
В следующем круге Костюк встретится с американкой Кори Гауфф.

Мария Тимофеева впервые в карьере выступала в основной сетке турнира «Большого шлема», а Костюк в первый раз вышла в 1/4 финала Australian Open.

Накануне теннисистка Ига Свентек из Польши неожиданно уступила в матче третьего круга Australian Open 19-летней спортсменке Линде Носковой со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Матч длился 2 часа и 22 минуты. Ига Свентек четыре раза подавала навылет, на её счету одна двойная ошибка. Спортсменка реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Линды Носковой 10 эйсов, а также четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

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#теннис
#спорт
#спортсмены
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12-летняя ученица Тутберидзе Базылюк выиграла чемпионат России по прыжкам
20 января 2024, 19:48

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

12-летняя фигуристка Маргарита Базылюк выиграла соревнования одиночниц на чемпионате России по прыжкам. Он проходит на «ЦСКА Арене» в Москве.
В финале 12‑летняя спортсменка, тренером которой является Этери Тутберидзе, заработала 70,29 балла. На втором месте 16‑летняя Аделия Петросян (57,89), а бронзу выиграла 12-летняя Елена Костылева (54,69).

После объявления оценок Базылюк, несколько раз исполнившая в финале четверной сальхов, выполнила каскад из данных прыжков. В официальных соревнованиях одиночницы не делали такого каскада из двух четверных прыжков.

«Я этот каскад делала на вечерней тренировке два раза, и всё. На тренировках получалось, с пустой головой пошла, и получилось. Я бы очень хотела показать его на соревнованиях, но мне кажется, что лучше сделать сольные два сальхова, ты получишь за них больше», - сказала Маргарита Базылюк.
21 января на чемпионате России по прыжкам пройдёт командный турнир.

Ранее, 23 декабря, российская фигуристка Аделия Петросян победила на чемпионате России, который состоялся в Челябинске. «Лента. Ру» пишет, что в сумме ученица тренера Этери Тутберидзе набрала 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьева с 239,40. На третьем месте Камила Валиева, набрав 237,99 балла.

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Теннисист Медведев рассказал о своей суперспособности
#фигурное катание
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Теннисист Медведев рассказал о своей суперспособности
Теннисист Медведев рассказал, что может спать где и когда угодно
20 января 2024, 18:59

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский теннисист Даниил Медведев решил рассказать о своей суперспособности.
Его интервью доступно на YouTube-канале Australian Open TV. Даниил Медедев утверждает, что может спать где и когда угодно.

«Когда я был моложе, где-то до 21 года, иногда развлекался по вечерам, что было не очень хорошо для моей игры. Но, возможно, практика играть без особого сна помогла мне сегодня», — считает Даниил Медведев.
Ранее спортсмен выразил благодарность болельщикам, которые досмотрели его победный матч с финном Эмилем Руусувуори. Теннисисты провели на корте около четырех часов. Игра закончилась в 03:39 по местному времени.

Даниил Медведев добрался до 1/8 финала Australian Open и следующий матч сыграет с португальцем Нуну Боржешем.

Ранее теннисистка Ига Свентек из Польши неожиданно уступила в матче третьего круга Australian Open 19-летней спортсменке Линде Носковой со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Матч длился 2 часа и 22 минуты. Ига Свентек четыре раза подавала навылет, на её счету одна двойная ошибка. Спортсменка реализовала два брейк-пойнта из семи.

На счету Линды Носковой 10 эйсов, а также четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

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#спорт
#теннис
#спортсмены
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«Загнобят»: в ГД оценили рукопожатие украинки и россиянки на Australian Open
Журова: украинку Котляр загнобят за рукопожатие с россиянкой на Australian Open
20 января 2024, 17:36

Фото: iStock/Oleg Elkov

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала рукопожатие украинской теннисистки Елизаветы Котляр с российской спортсменкой Владой Минчевой на Australian Open.
Депутат высоко оценила поступок украинской спортсменки, отметив её смелость. Однако она подчеркнула, что это не останется незамеченным, и на родине её, скорее всего, «загнобят».

Напомним, что Котляр и Минчева пожали друг другу руки после матча в рамках юниорского Australian Open, который завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу российской теннисистки.

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#спорт
#россия
#украина
#спортсмены
#госдума
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Первая ракетка мира Свентек вылетела с Australian Open, проиграв 19-летней чешке
20 января 2024, 14:11

Фото: istockphoto/grinvalds

Теннисистка Ига Свентек из Польши неожиданно уступила в матче третьего круга Australian Open 19-летней спортсменке Линде Носковой со счетом 6:3, 3:6, 4:6.
Матч длился 2 часа и 22 минуты. Ига Свентек четыре раза подавала навылет, на её счету одна двойная ошибка. Спортсменка реализовала два брейк-пойнта из семи.

На счету Линды Носковой 10 эйсов, а также четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Носкова в следующем матче сыграет со спортсменкой, которая победит в противостояния между украинкой Элиной Свитолиной (Украина) и швейцаркой Викторией Голубич.

В 1/8 финала уже пробились три россиянки: Мария Тимофеева, Мирра Андреева и Анна Калинская. В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Ига Свентек лидирует и сейчас.

Ранее российские болельщики в поддержку россиянки Анны Калинской исполнили песню «Калинка» на трибунах во время Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне, из серии «Большого шлема» 25-летняя Калинская обыграла американку Кэти Волынец со счетом 6:3, 3:6, 6:2. В третьем сете при счете 4:1 в пользу Калинской российские болельщики в перерыве хором запели «Калинку», пишет «Питер спортивный».

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#теннис
#спорт
#новости
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Россиянка и украинка пожали руки на матче юниорского Australian Open
20 января 2024, 13:12

Фото: istockphoto/PeopleImages

16-летние спортсменки встретились в первом круге турнира в Мельбурне.
Россиянка Влада Минчина в двух сетах обыграла украинку Елизавету Котляр, пишет ТАСС. Встреча завершилась счётом 6:2, 6:4 в пользу россиянки. После матча спортсменки подошли к сетке и пожали друг другу руки.

Из-за конфликта на Украине российские и белорусские спортсмены выступают на теннисных турнирах в нейтральном статусе. Спортсменки из Украины обычно отказываются от традиционных рукопожатий с представительницами РФ и Белоруссии.

Ранее на чемпионате мира по быстрым шахматам едва не разгорелся скандал с политическим оттенком. Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался от традиционного рукопожатия перед игрой с россиянином Денисом Хисматуллиным.

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#спорт
#россия
#украина
#теннис
#спортсмены
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Клопп предлагает смертельно больному Эрикссону стать тренером «Ливерпуля»
20 января 2024, 13:02

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп приглашает Свена Йорана Эрикссона руководить английским клубом в течение дня.
Бывший тренер сборной Англии 75-летний Свен‑Йоран Эрикссон в январе сообщил о том, что болен онкологическим заболеванием. По прогнозам врачей, ему осталось жить примерно год. До этого шведский специалист говорил, что его мечтой было тренировать «Ливерпуль».

Юрген Клопп, который тренирует «Ливерпуль», не против на один день освободить для него свой пост, пишет Mirror

«Мы с радостью примем его здесь. Он может сидеть на моем месте в моем офисе и выполнять мою работу в течение дня, если захочет. Это не проблема. Что касается нахождения на скамейке запасных, то это может быть немного сложнее»,-сказал Клопп.
Эрикссон тренировал шведский «Гетеборг», лиссабонскую «Бенфику», итальянские и китайские клубы, английские «Манчестер Сити» и «Лестер», сборные Мексики, Кот‑д’Ивуара, а также команду Филиппин. С 2001 по 2006 год Эрикссон готовил к играм английскую сборную.

Ранее экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло раскритиковал владельцев итальянской «Ромы» после того, как стало известно об увольнении с поста тренера Жозе Моуринью. Sky Sport Italia передаёт слова Капелло.

«Похожая история была со мной, когда я тренировал сборную России. Я ехал в аэропорт после поражения от Австрии. Мне позвонили и сказали, что я уволен. Думаю, между владельцами и тренерами должны быть другие отношения», —высказал своё мнение Фабио Капелло.
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#спорт
#онкология
#рак
#футбол
#тренер
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Теннисистки Павлюченкова и Кудерметова снялись с Australian Open
20 января 2024, 11:36

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в своих соцсетях рассказала, что вместе с Вероникой Кудерметовой вынуждена сняться с Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
По словам теннисистки, ей пришлось отказаться от участия в парном разряде Australian Open с Кудерметовой из-за травмы живота, которую спортсменка получила в последнем матче турнира в Аделаиде.

«Мне хотелось быть в лучшей форме на Открытом чемпионате Австралии, но всегда есть следующий раз. Самое время перезагрузиться и восстановиться», —сообщила Анастасия Павлюченкова.
Во втором круге турнира в Мельбурне российские спортсменки должны были встретиться с Габриэлой Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA лидером остаётся Ига Свентек из Польши.Вторую строчку занимает спортсменка из Белоруссии Арина Соболенко. Тройку лучших замкнула Елена Рыбакина из Казахстана.

Среди россиянок лучшая Дарья Касаткина (13-е место), вероника Кудерметова на 17 строчке и Анастасия Павлюченкова на 46 месте.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января в Мельбурне. Призовой фонд превышает 57 млн долларов.

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#теннис
#спорт
#спортсмены
#новости
#россия
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