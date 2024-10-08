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Теннисист из США Тиафо нецензурно обругал судью после поражения от россиянина

08 октября 2024, 18:48
Фото: istockphoto/PrathanChorruangsak

Фото: istockphoto/PrathanChorruangsak

После завершения матча третьего круга теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае разразился настоящий скандал. Американец Фрэнсис Тиафо после поражения от российского теннисиста Романа Сафиуллина несколько раз нецензурно оскорбил главного арбитра.
Игра прошла во вторник, 8 октября, в крайне упорной борьбе и завершилась со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5) в пользу россиянина, хотя Тиафо считался в ней фаворитом, передаёт «Спорт-Экспресс». При счёте по геймам 5:6 в решающей партии и 0:30 на подаче американца судья лишил его первой подачи, за то, что тот слишком долго к ней готовился. Тиафо сумел в итоге спасти гейм, сделав счёт в сете 6:6, и добраться таким образом до тай-брейка.

Во время укороченного гейма арбитр на вышке сначала вовсе отнял у американского теннисиста очко за затяжку времени, но затем смягчил наказание, лишив его только первой подачи. Со второй подачей соперника Сафиуллин справился, после чего сам подал навылет, выиграв гейм, сет и матч.



После поражения Тиафо не только не пожал судье руку, как этого требует регламент, но и разразился площадной бранью в его адрес, напомнив своим поведением не одного из теннисистов элиты, а мелкого гангстера из гетто. Теперь американцу наверняка грозят штрафные санкции, а российский теннисист в следующем круге поборется за выход в 1/4 финала с легендарным сербом Новаком Джоковичем.

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Гаврилов усомнился в целесообразности матчей РФ со сборными Сирии и Пакистана
08 октября 2024, 19:18

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказал мнение о том, что проводить матчи с Сирией и Пакистаном сборной России не совсем целесообразно.
«Если матчи состоятся, и мы выиграем, что нам дадут эти игры? Просто пройдут товарищеские матчи, но такие же матчи можно провести с любым клубом РПЛ или со вторым составом сборной России. Надо найти причину, для чего проводить игры с Сирией и Пакистаном. Сборная же существует, её можно собрать в любой момент. Но со спортивной точки зрения мне непонятны проведения таких игр», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Гаврилов.

Ранее бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин заявил, что соперниками сборной России могли бы стать сборные Люксембурга, Лихтенштейна или Сан-Марино.

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#рпл
#игры
#футбол
#спорт
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Сенников назвал лучшего тренера РПЛ
Сенников назвал Галактионова лучшим тренером РПЛ
08 октября 2024, 18:55

Фото: iStock/Kenishirotie

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказал мнение о том, что лучшим тренером РПЛ является Михаил Галактионов.
«Галактионова можно назвать лучшим тренером РПЛ после 11-ти туров. Если посмотреть, сколько россиян и воспитанников играет в «Локомотиве», я уверен, что многие клубы РПЛ стремятся к такому. Но кроме доверия Галактионов даёт результат, что важно», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Сенников.

Ранее бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказал мнение о том, что лучшим игроком сентября в РПЛ стал атакующий полузащитник Алексей Батраков. При этом он добавил, что нападающий «Акрона» Артём Дзюба, который также претендует на звание лучшего футболиста месяца, на данный момент гармоничен в команде.

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#рпл
#сборная россии
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Булыкин раскрыл, с кем может сыграть сборная России
Булыкин: Хоть со сборными Люксембурга, Лихтенштейна или Сан-Марино
08 октября 2024, 18:42

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин заявил, что соперниками сборной России могли бы стать сборные Люксембурга, Лихтенштейна или Сан-Марино.
Он подчеркнул, что отечественной сборной важно играть международные матчи.

«Не приходится выбирать. Кто будет, тот будет. Главное, выходить и показывать свою игру, радовать болельщиков. Если наша сборная будет играть с чьим-то вторым составом, то это никому не нужно и просто смешно. Хочется, чтобы хоть с какой-то сборной, но играли. Хоть со сборными Люксембурга, Лихтенштейна или Сан-Марино», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Булыкин.

До этого главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько заявил о важности проведения сбора национальной команды России даже при условии отсутствия товарищеских матчей.

«Главное, чтобы сборная была жива. Игр нет, но не по вине игроков. Времени для воплощения идей в команде всегда не хватает, и это время как раз можно использовать для этого. Думаю, тренерский штаб будет идти этим путём. Все футболисты — профессионалы, хоть им и хочется лишний день отдыха, но сборная есть сборная, и она находится в непростом временном отрезке», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Гунько.

Ранее португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявлял, что Россию могут вернуть в еврокубки уже через два года.

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#тренер
#футбол
#россия
#сборная россии
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«Команда прёт»: Шалимов прокомментировал победу «Краснодара» над «Химками»
08 октября 2024, 18:31

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов похвалил команду за победу над «Химками», отметив, что восьмая победа подряд в РПЛ возможно является рекордом для клуба.
«У «Краснодара» восьмая победа подряд, команда просто прёт. Возможно, это рекорд клуба. Игра была до гола, и игру вскрыл классный пас Петрова, после которого Кордоба головой открыл счёт. В таком состоянии, в каком сейчас «Краснодар», команда легко разбирается с соперниками второй восьмерки. По настрою, по качеству — матч отличный для хозяев. Но у «Химок» были моменты, Бакаев мог забить», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Шалимов.

Напомним, в матче «Краснодар»-«Химки» победу одержали первые со счётом 4:0.

Ранее российский тренер и экс-советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий комментировал победу ЦСКА над «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ, назвав её вполне закономерной.

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#счёт
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Кузьмичев назвал лучшего игрока сентября в РПЛ
Кузьмичев назвал лучшим игроком сентября в РПЛ Батракова
08 октября 2024, 18:22

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказал мнение о том, что лучшим игроком сентября в РПЛ стал атакующий полузащитник Алексей Батраков.
«Алексей Батраков не чужой человек для меня, поэтому назову его лучшим игроком месяца. Его прогресс был ожидаем. Был приятно удивлен, что он так ярко начал играть. Для других он стал открытием РПЛ, потому что никто не следил за его развитием. Даже меня он смог в какой-то степени удивить», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Кузьмичев.

При этом он добавил, что нападающий «Акрона» Артём Дзюба, который также претендует на звание лучшего футболиста месяца, на данный момент гармоничен в команде.

Ранее вице-президент Университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, д.э.н., профессор Владимир Леднев заявлял, что для того, чтобы стать известным футболистом, спортсмену необходимо развивать постоянно свои навыки и талант.

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#спортсмены
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«Позорят весь чеченский народ»: сын Кадырова Ахмат призвал отказаться от поп-MMA
Сын Кадырова Ахмат призвал чеченцев не участвовать в турнирах по поп-MMA
08 октября 2024, 15:53

Фото: istockphoto/Artem Ermilov

Сын Рамзана Кадырова Ахмат призвал чеченских спортсменов отказаться от участия поп-ММА и сосредоточиться на турнирах, которые соответствуют традициям и культуре Чечни. Об этом министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту написал в Telegram-канале.
«Обращаюсь к представителям Чеченской Республики, участвующим в поп-ММА. Ваша деятельность и поведение на ринге и за его пределами вызывают глубокую озабоченность и порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем», — написал Ахмат Кадыров.

Чиновник указал на унизительные выходки, нецензурную брань со стороны спортсменов и непристойное поведение, которое позорит «весь чеченский народ».
В своем послании к спортсменам министр Чечни отметил, что это «последнее предупреждение».
«В противном случае будут предприняты конкретные меры. Мы больше не можем терпеть подобное поведение», — обратился к чеченцам Кадыров младший.

Поп-ММА — это поединки по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами. В них часто участвуют блогеры, артисты и представители шоу-бизнеса.

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#чечня
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Заслуженный тренер России поделился секретами победы
08 октября 2024, 12:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В спортивном центре «Молодёжный» 6 октября состоялся увлекательный мастер-класс под руководством Владимира Николаевича Ельчанинова, легенды в мире борьбы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Опытный тренер, мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры и судья всесоюзной категории поделился секретами успеха с молодыми спортсменами.

На мероприятие пришли как начинающие борцы, так и ученики КСШОР «Зоркий». Все участники получили уникальную возможность изучить технику борьбы и узнать ценные советы от профессионала.

Владимир Николаевич рассказал о способах победить противника, эффективных приёмах в различных ситуациях и правильной подготовке к соревнованиям. Он также поделился своими победами и поражениями, чтобы молодые спортсмены могли лучше понять сложности, возникающие на пути к успеху.

Участники мастер-класса получили массу положительных эмоций и новых знаний. Они убеждены, что полученные знания помогут им достичь новых вершин в спорте.

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На матче Медийной футбольной лиги в Красногорске «Амкад» разгромил DMedia
08 октября 2024, 12:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Тур Медийной футбольной лиги состоялся в Красногорске, на поле встретились российская команда «Амкад» и белорусская DMedia, победу со счётом 7:0 одержали россияне, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Амкад» — одна из самых сильных команд Медийной футбольной лиги. DMedia — команда из Белоруссии, состоящая из дебютантов. Первый тайм прошёл в ожесточённой борьбе. Команда DMedia старалась изо всех сил, но не смогла остановить «бомбардировку» своих ворот. Во втором тайме «Амкал» продолжал доминировать на поле и увеличивать преимущество. Попытки команды DMedia отыграться не увенчались успехом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что организаторы Медийной лиги, в которой футбол сочетается с деятельностью блогеров и селебрити, планируют провести чемпионат мира среди медийных сборных.

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#красногорск
#футбол
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Юные спортсмены из Мытищ завоевали медаль турнира по футзалу в Тюмени
08 октября 2024, 11:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Второе место завоевали ученики отделения мини-футбола мытищинского Центра детско-юношеского спорта (ЦДЮС) на VIII Открытом всероссийском детско-юношеском турнире по футзалу «Кубок ЦПСР ФК «Тюмень», сообщает пресс-служба администрации округа Мытищи.
«Представители Мытищ, выступавшие в категории «юноши 2013/2014 годов рождения», в первом матче сыграли вничью с хозяевами турнира. В следующем матче мытищинцы обыграли команду «Алмаз-Алроса» из Мирного с разгромным счётом 10:0, а в матчах серии плей-офф победили команду «Сиб-Транзит» из Новокузнецка (8:1) и команду «Венторус» из подмосковного Щёлкова (2:1)», — говорится в сообщении.
В финале ребята из Мытищ вновь сыграли с тюменской командой и в этот раз уступили им со счётом 2:1, завоевав серебряную медаль. Кроме того, члена мытищинской команды Гордея Котенко признали лучшим нападающим турнира.

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#футбол
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