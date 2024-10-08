Теннисист из США Тиафо нецензурно обругал судью после поражения от россиянина

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После завершения матча третьего круга теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае разразился настоящий скандал. Американец Фрэнсис Тиафо после поражения от российского теннисиста Романа Сафиуллина несколько раз нецензурно оскорбил главного арбитра.
Игра прошла во вторник, 8 октября, в крайне упорной борьбе и завершилась со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5) в пользу россиянина, хотя Тиафо считался в ней фаворитом, передаёт «Спорт-Экспресс». При счёте по геймам 5:6 в решающей партии и 0:30 на подаче американца судья лишил его первой подачи, за то, что тот слишком долго к ней готовился. Тиафо сумел в итоге спасти гейм, сделав счёт в сете 6:6, и добраться таким образом до тай-брейка.
Во время укороченного гейма арбитр на вышке сначала вовсе отнял у американского теннисиста очко за затяжку времени, но затем смягчил наказание, лишив его только первой подачи. Со второй подачей соперника Сафиуллин справился, после чего сам подал навылет, выиграв гейм, сет и матч.
После поражения Тиафо не только не пожал судье руку, как этого требует регламент, но и разразился площадной бранью в его адрес, напомнив своим поведением не одного из теннисистов элиты, а мелкого гангстера из гетто. Теперь американцу наверняка грозят штрафные санкции, а российский теннисист в следующем круге поборется за выход в 1/4 финала с легендарным сербом Новаком Джоковичем.
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Во время укороченного гейма арбитр на вышке сначала вовсе отнял у американского теннисиста очко за затяжку времени, но затем смягчил наказание, лишив его только первой подачи. Со второй подачей соперника Сафиуллин справился, после чего сам подал навылет, выиграв гейм, сет и матч.
После поражения Тиафо не только не пожал судье руку, как этого требует регламент, но и разразился площадной бранью в его адрес, напомнив своим поведением не одного из теннисистов элиты, а мелкого гангстера из гетто. Теперь американцу наверняка грозят штрафные санкции, а российский теннисист в следующем круге поборется за выход в 1/4 финала с легендарным сербом Новаком Джоковичем.
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Александр Бойцов