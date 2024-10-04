В Королёве отменили матч местных жителей с «Легендами футбола»

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Завершающий матч третьего летнего сезона спортивного проекта «Выходи во двор», который должен был состояться в пятницу, 4 октября, на стадионе «Чайка» в Королёве, отменён из-за плохой погоды, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Уважаемые любители футбола! В связи с неблагоприятными погодными условиями матч команды «Легенды футбола» с жителями Королёва отменяется. Приносим извинения за дождливые новости», — написали представители министерства в официальном Telegram-канале.Спортивный проект «Выходи во двор» реализуется в Московской области по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва с 2022 года. На матчах в разных округах Подмосковья команды местных жителей выходят против знаменитых спортсменов, выступающих за команду «Легенды футбола».
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