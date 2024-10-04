«Витязь» разгромил «Куньлунь» в домашнем матче КХЛ

Фото: сайт ХК «Витязь»
Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» разгромил на домашней площадке китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче чемпионата КХЛ. Встреча в Балашихе завершилась со счётом 7:2 (3:0, 3:0, 1:2), сообщается на сайте команды из Московской области.
У победителей дубли сделали Фредерик Готье и Иван Воробьёв. По одной шайбе забросили Иван Савчик, Дерек Барак и Александр Дарьин.
«Витязь» набрал 10 очков располагается на девятой позиции турнирной таблицы Западной конференции, опережая «Куньлунь» по дополнительным показателям.
В следующем матче подмосковный коллектив примет московское «Динамо», «Куньлунь». Игра запланирована на 6 октября.
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«Мы ждали этого соперника с двояким ощущением. Соперник показал в предыдущих двух матчах очень хорошую, качественную игру. Мы хорошо настроились. Молодцы ребята, надо отдать им должное. Не обошлось и без везения. Сегодня с реализацией было всё в порядке», – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Витязя» Павел Десятков.
«Витязь» набрал 10 очков располагается на девятой позиции турнирной таблицы Западной конференции, опережая «Куньлунь» по дополнительным показателям.
В следующем матче подмосковный коллектив примет московское «Динамо», «Куньлунь». Игра запланирована на 6 октября.
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Лора Луганская