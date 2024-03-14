В Королёве провели шахматную партию с космонавтами на борту МКС

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Сергей Карякин в Королёве сыграл шахматную партию с космонавтом на борту МКС. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях приняли участие ветераны СВО, многократный чемпион мира Сергей Карякин и российских космонавтов, которые находились на Международной космической станции.
Кроме этого, перед началом игр для участников была организована экскурсия по центру управления полётами, где и проводился турнир.
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«Проводим большую работу по популяризации шахмат в Московской области и открываем новые клубы по всей стране. Но мы не ограничиваемся развитием шахмат на земле, а устремляемся выше — в космос. Это третий матч подобного рода в истории. Самое главное — это привлечь внимание к нашей игре и отдать должное нашим космонавтам, которыми мы очень сильно гордимся», — отметил президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.
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Мира Полтева