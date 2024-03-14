Жителей Котельников приглашают принять участие в еженедельных забегах

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники
Забеги проекта «5 вёрст» проводятся каждую субботу на территории Кузьминского лесопарка в городском округе Котельники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Принять участие в забеге на дистанцию пять километров может любой желающий. Тренировки в рамках забега проводит инструктор спортивной школы «Котельники» Ирина Ермакова. Участие в мероприятии бесплатное, ограничений по возрасту и уровню физической подготовки нет», — говорится в сообщении.Еженедельные забеги стартуют в девять утра от центрального входа в лесопарк. Форма одежды — спортивная.
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