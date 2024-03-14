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Открытие бегового сезона «Суперлиги Подмосковья» перенесли на 11 мая

14 марта 2024, 12:39
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Беговой сезон проекта «Суперлига Подмосковья» откроется 11 мая, а не 5 мая, как было заявлено ранее. Первый старт состоится в Коломне, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Новый сезон «Суперлиги Подмосковья» откроет Коломенский полумарафон «Летопись Победы». Те, кто собирался на этот забег 5 мая, но не сможет принять участие 11 числа, могут обменять или сдать свой слот. Для этого нужно написать запрос в службу технической поддержки на электронную почту: help@runningmr.ru», — говорится в сообщении.
Всего в новом сезоне в рамках суперлиги планируется провести пять забегов. Помимо Коломенского полумарафона, будет организован забег «Волоколамский рубеж» — он назначен на 8 июня. Полумарафон «Сергиевым путём» состоится 13 июля в Сергиевом Посаде. В Дубне 24 августа проведут полумарафон «Большая Волга». А завершит сезон 19 октября кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN».


Принять участие в забегах могут все желающие, вне зависимости от возраста и спортивной подготовки. Регистрация открыта на сайте суперлигамо.рф.

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#забег
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#московская область
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«Спартак» надеется на благоприятный исход в деле Промеса
14 марта 2024, 11:13

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Суд в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов арестовал футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. Пресс-служба столичного клуба опубликовало заявление, в котором выразила надежду на благоприятный исход дела.
Адвокаты игрока сейчас всеми силами пытаются воздействовать на правоохранительные органы, чтобы попытаться избавить своего клиента от экстрадиции и тюремного заключения, передаёт «Спорт Экспресс». Напомним, на родине голландец приговорён к полутора годам лишения свободы за вооружённое нападение и ещё к шести годам за торговлю наркотиками.

Задержали Промеса в Эмиратах за то, что он скрылся с места ДТП. Затем уже последовал запрос от прокуратуры Нидерландов на его арест и экстрадицию. Причём запросу был присвоен красный код, а это по градации Интерпола означает, что правоохранители всех стран мира должны сделать всё возможное для задержания человека.

Многие недоумевают, зачем игрок вообще поехал с командой на сборы в страну, у которой действует с Нидерландами договор о выдаче преступников. Например, бывший генеральный директор «Спартака» в прошлом году в аналогичной ситуации оставил Промеса в Москве, где он тренировался по индивидуальной программе. А ведь тогда срок у футболиста был только за поножовщину, о наркотиках ещё речи не было. Так что к руководству столичного клуба в данной ситуации также есть вопросы.

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#приговор
#дтп
#спорт
#нападение
#арест
#договор
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Жителей Котельников приглашают принять участие в еженедельных забегах
14 марта 2024, 09:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Забеги проекта «5 вёрст» проводятся каждую субботу на территории Кузьминского лесопарка в городском округе Котельники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Принять участие в забеге на дистанцию пять километров может любой желающий. Тренировки в рамках забега проводит инструктор спортивной школы «Котельники» Ирина Ермакова. Участие в мероприятии бесплатное, ограничений по возрасту и уровню физической подготовки нет», — говорится в сообщении.
Еженедельные забеги стартуют в девять утра от центрального входа в лесопарк. Форма одежды — спортивная.

«5 вёрст» — это общероссийский проект, направленный на популяризацию здорового образа жизни. Участники могут преодолеть пятикилометровую дистанцию в удобном для них темпе: бегом или даже шагом.

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#котельники
#забег
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Овечкин вышел на чистое 14-е место среди бомбардиров в истории НХЛ
14 марта 2024, 08:05

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Ванкувер Кэнакс» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Таким образом, российский нападающий вышел на чистое 14-е место среди лучших бомбардиров лиги за всю историю.
Набранное очко стало для форварда 1534-м в карьере, сообщает «Чемпионат.ком. Теперь на его счету 840 заброшенных шайб и 694 голевые передачи. Овечкин, проводивший 1408-й матч в НХЛ, обошёл по набранным очкам Майка Рекки, у которого 1533 результативных балла в 1652 играх. Следующая планка — занимающий 13-е место Джо Торнтон. На его счету 1539 очков по системе гол плюс пас.

Кроме того, российский бомбардир вышел на 9-е место в НХЛ по количеству очков, набранных в гостевых матчах. Он набрал 742-й результативный балл и обошёл по этому показателю Джо Сакика (741 очко). У занимающего восьмую строчку Горди Хоу 778 очков, набранных в выездных встречах. Лидирует в этом списке великий Уэйн Гретцки — 1298 очков.

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#матч
#нхл
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«Атлетико» из Мадрида в драматичном матче вышел в четвертьфинал ЛЧ
Soccer.Ru: «Атлетико» вышел в 1/4 Лиги чемпионов, по пенальти победив «Интер»
14 марта 2024, 06:18

Фото: iStock/Javitouh

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» в драматичнейшем матче сумел стать участником четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов УЕФА, со счётом 3:2 переиграв по пенальти прошлогоднего победителя турнира — миланский «Интер»
Федерико Димарко забил гол за «Интер» на 33-й минуте ответного матча 1/8 финала, но уже через две минуты Антуан Гризманн сравнял счёт. А на 87-й минуте встречи Мемфис Депай забил второй мяч «матрасников».

После этого по сумме двух игр общий счёт стал 2:2, и по правилам игра перешла к серии пенальти, в которой сильнее оказался «Атлетико» (3:2).

Команда Диего Симеоне стала одной из двух последних, наряду с дортмундской «Боруссией», участников четвертьфинала главного клубного футбольного турнира Европы. Кроме них, на этой стадии, жеребьёвка которой пройдет 15 марта, оказались «Барселона», ПСЖ, «Манчестер Сити», «Бавария», а также мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал».

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#испания
#футбол
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Определились последние участники четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА
РИА Новости: «Атлетико» и «Боруссия» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
14 марта 2024, 02:12

Фото: РИА Новости/Елена Рыбакова

Футбольный клуб «Боруссия» (Дортмунд), а также мадридский «Атлетико» стали последними участниками 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает РИА Новости.
«Боруссия» одержала верх над нидерландским клубом ПСВ со счётом 2:0 (первый матч — 1:1). А вот для «Атлетико» матч сложился гораздо драматичнее. Проиграв в первой встрече прошлогоднему финалисту ЛЧ — миланскому «Интеру» — с минимальной разницей 0:1, сегодня подопечные Диего Симеоне победили в основное время (2:1), а затем буквально вырвали победу в серии пенальти — 3:2.

Ранее в четвертьфинал Лиги Чемпионов УЕФА вышли испанские «Реал Мадрид» и «Барселона», английские «Манчестер Сити» и «Арсенал», а также мюнхенская «Бавария» и французский ПСЖ. Жеребьёвка этой стадии состоится 15 марта 2024 года.

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#футбол
#лига чемпионов
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De Telegraaf: Промес арестован в Дубае по запросу Нидерландов
13 марта 2024, 23:01

Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов

Нидерландский нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес задержан в столице ОАЭ Дубае по запросу голландской прокуратуры Об этом сообщает De Telegraaf.
По его данным, запрос связан с возможностью последующей экстрадиции Промеса в Нидерланды.

32-летний Промес был задержан при прохождении пограничного контроля в аэропорту Дубая 29 февраля, когда месте с командой должен был вылететь в Россию. Пока игроки «Спартака» были там на сборах, Промес попал в ДТП и скрылся с места происшествия.

На родине его приговорили к 18-ти месяцам колонии по обвинению в нападении на родственника.

В феврале футболиста также приговорили в Амстердаме к шести годам заключения за участие в контрабанде наркотиков. Тогда спортсмена объявили в международный розыск.

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#приговор
#дтп
#розыск
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#нидерланды
#покушение
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Экс-спортдиректор «Динамо» Орещук предрёк победу команде в матче с «Зенитом»
13 марта 2024, 19:21

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказал предположение, что в сегодняшнем матче «Динамо» —«Зенит» первые выйдут победителями.
«Есть ощущение, что «Динамо» пройдёт «Зенит» в Кубке России. «Динамо» сейчас хороший футбол показывает, плюс гандикап в один мяч. Этого им может хватить. Москвичи свой гол в Питере забьют. Может все дойти до пенальти. Мне кажется, так и будет, и «Динамо» выйдет победителем в серии», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Орещук.

При этом, он подчеркнул, что «Зенит» также показывает неплохую игру, однако, считает эксперт, им нужно немного подрасти. Он также высказал о том, что петербургская команда сконцентрируется на чемпионате, в то время как для «Динамо» приоритетом станет Кубок России.

Ранее президент РФС Александр Дюков рассказывал, что сборная России может сыграть с Китаем.

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#спорт
#футбол
#матч
#кубок россии
#рф
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Ивич поблагодарил болельщиков за поддержку
13 марта 2024, 19:08

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич выразил благодарность болельщикам «Краснодара» за поддержку команды.
До этого стало известно, что тренер покинул свой пост.

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Ивич.

Напомним, Владимир Ивич занял пост главного тренера «Краснодара» в январе прошлого года.

Ранее итальянский функционер Франко Камоцци заявил о том, что сербский тренер Владимир Ивич мог бы возглавить «Спартак». Сейчас же «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. До этого команда проиграла в матче с «Факелом» со счётом 2:0.

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#спорт
#тренер
#пост
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Агент Гринберг раскрыл сроки восстановления Лесового
Агент Гринберг: Восстановление займёт 7-10 дней
13 марта 2024, 18:57

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Футбольный агент Шахар Гринберг заявил, что ориентировочные сроки восстановления полузащитника «Маккаби» (Хайфа) Даниила Лесового составят 7-10 дней.
«Ориентировочные сроки восстановления — 7-10 дней», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Гринберг.

По его словам, спортсмен может приступить к полноценным тренировкам уже на следующей неделе.

До этого стало известно, что Даниил Лесовой получил небольшое повреждение, из-за которого пропустил несколько матчей.

Ранее экс-капитан сборной России Роман Широков назвал футболиста «Спартака» Антона Зиньковского хорошим игроком, однако отметил, что спортсмену недостаёт мобильности и физический кондиций. Он также добавил, что спортсмену пора становиться лидером команды.

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