Открытие бегового сезона «Суперлиги Подмосковья» перенесли на 11 мая

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Беговой сезон проекта «Суперлига Подмосковья» откроется 11 мая, а не 5 мая, как было заявлено ранее. Первый старт состоится в Коломне, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Новый сезон «Суперлиги Подмосковья» откроет Коломенский полумарафон «Летопись Победы». Те, кто собирался на этот забег 5 мая, но не сможет принять участие 11 числа, могут обменять или сдать свой слот. Для этого нужно написать запрос в службу технической поддержки на электронную почту: help@runningmr.ru», — говорится в сообщении.Всего в новом сезоне в рамках суперлиги планируется провести пять забегов. Помимо Коломенского полумарафона, будет организован забег «Волоколамский рубеж» — он назначен на 8 июня. Полумарафон «Сергиевым путём» состоится 13 июля в Сергиевом Посаде. В Дубне 24 августа проведут полумарафон «Большая Волга». А завершит сезон 19 октября кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN».
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