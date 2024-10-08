В Московской области прошёл заключительный турнир по гольфу «Сильные фигуры»

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Заключительный турнир по гольфу сезона «Сильные фигуры» прошёл в Дмитровском городском округе. Соревнования были посвящены Олимпиаде 1980 года, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
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