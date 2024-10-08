Пилоты из Подмосковья выступили в финале чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам

Две золотые, две серебряные и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях по боксу среди юниоров 17-18 лет памяти шестикратного чемпиона СССР Бориса Никонорова, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.