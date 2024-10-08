Пилоты из Подмосковья выступили в финале чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Спортсмены из Московской области приняли участие в заключительном этапе чемпионата и кубка России по кольцевым гонкам, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В результате финального этапа все гонщики из Подмосковья сохранили свои лидирующие позиции в общем зачёте соревнований.
В зачётной группе SMP GT4 кубка России гонщик из Люберец Андрей Солуковцев занял второе место в первых двух гонках этапа, но не смог закончить третью гонку из-за схода с трассы.
В зачётной группе «Туринг-лайт» чемпионата России гонщик из Королёва Андрей Масленников, который лидировал на финальном этапе, занял шестое место после двух гонок, но набрал достаточное количество очков, чтобы сохранить чемпионский титул.
Ещё один гонщик из Королёва Алексей Несов — он досрочно стал обладателем кубка страны и решил пропустить финальный этап ради участия в другом соревновании на выносливость на подмосковной трассе Moscow Raceway.
Следует отметить, что результаты пока являются предварительными, и полные итоги чемпионата и кубка России будут опубликованы позже.
Заключительный этап чемпионата и кубка России по кольцевым гонкам 2024 года для категорий «Туринг-лайт» и «GT4» проходил 5 и 6 октября на автодроме «Крепость Грозная» в Грозном, Чеченская Республика.
Этапы чемпионата и кубка России по кольцевым гонкам проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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В зачётной группе SMP GT4 кубка России гонщик из Люберец Андрей Солуковцев занял второе место в первых двух гонках этапа, но не смог закончить третью гонку из-за схода с трассы.
В зачётной группе «Туринг-лайт» чемпионата России гонщик из Королёва Андрей Масленников, который лидировал на финальном этапе, занял шестое место после двух гонок, но набрал достаточное количество очков, чтобы сохранить чемпионский титул.
Ещё один гонщик из Королёва Алексей Несов — он досрочно стал обладателем кубка страны и решил пропустить финальный этап ради участия в другом соревновании на выносливость на подмосковной трассе Moscow Raceway.
Следует отметить, что результаты пока являются предварительными, и полные итоги чемпионата и кубка России будут опубликованы позже.
Заключительный этап чемпионата и кубка России по кольцевым гонкам 2024 года для категорий «Туринг-лайт» и «GT4» проходил 5 и 6 октября на автодроме «Крепость Грозная» в Грозном, Чеченская Республика.
Этапы чемпионата и кубка России по кольцевым гонкам проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Дайана Хусинова