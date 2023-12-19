В Орехово-Зуеве открывают новый ФОК с ледовой ареной

Спортсменка Юлия Ефимова из Московской области является лучшей пловчихой года по версии болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба физической культуры и спорта Московской области.

Церемония вручения премии Всероссийской федерации плавания проходила в Манеже Кадетского корпуса в Санкт-Петербурге.

Спортсменка Юлия Ефимова из городского округа Мытищи признана лучшей пловчихой по версии болельщиков в рамках премии Всероссийской федерации плавания. Юлия получила приз «Афродита водной глади».

Юлия Ефимова является заслуженным мастером спорта России , трёхкратным призёром Олимпийских игр, шестикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы и рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди отечественных пловцов.Кроме этого мытищинская спортсменка стала первой в истории России, кто смог завоевать золото на дистанции 50 м в женском плавании.

Стоит отметить что в ноябре Юлия вернулась в большой спорт и выступила на чемпионате Южного федерального округа, где завоевала три золотых и одну серебряную медали.