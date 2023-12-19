В Орехово-Зуеве открывают новый ФОК с ледовой ареной

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«На торжественном открытии крытой ледовой арены в «Звёздном» пройдет хоккейный матч между сборных звёзд и любителей города Орехово-Зуево. Затем каждый желающий сможет покататься на льду. Каток будет открыт для массового катания», – написал Заголовацкий в своём телеграм-канале.Площадь ФОКа – 5 тыс кв м. Половину занимает ледовая арена. В здании расположены трибуна на 330 мест, зал подготовки для хоккеистов, медпункт, буфет и сервис по прокату коньков. Рядом обустроена парковка.
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