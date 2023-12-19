Радио1
Главная / Новости / Спорт/ В Орехово-Зуеве открывают новый ФОК с ледовой ареной

В Орехово-Зуеве открывают новый ФОК с ледовой ареной

19 декабря 2023, 22:45
Фото: Istockphoto / SeventyFour

Фото: Istockphoto / SeventyFour

В Орехово-Зуеве на улице Гагарина 22 декабря откроют физкультурно-оздоровительный комплекс с катком. Об этом сообщил глава городского округа Руслан Заголовацкий.
«На торжественном открытии крытой ледовой арены в «Звёздном» пройдет хоккейный матч между сборных звёзд и любителей города Орехово-Зуево. Затем каждый желающий сможет покататься на льду. Каток будет открыт для массового катания», – написал Заголовацкий в своём телеграм-канале.
Площадь ФОКа – 5 тыс кв м. Половину занимает ледовая арена. В здании расположены трибуна на 330 мест, зал подготовки для хоккеистов, медпункт, буфет и сервис по прокату коньков. Рядом обустроена парковка.


Строительство велось с лета прошлого года в рамках нацпроекта «Демография».

Читайте также:

Стадион «Торпедо» в Люберцах откроют после реконструкции в 2025 году

В Балашихе по просьбам жителей реконструировали легендарный стадион «Труд»

В Серпухове в этом году после реконструкции откроют стадион «Спартак»
#подмосковье
#московская область
#орехово-зуево
#фок
#спорт
#ледовая арена
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стадион «Торпедо» в Люберцах откроют после реконструкции в 2025 году
19 декабря 2023, 19:13

Фото: пресс-служба Минстроя МО

Открыть после реконструкции обновлённый стадион «Торпедо» в Люберцах планируется в 2025 году, сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья. Сейчас рабочие возводят трибуны и новое здание физкультурно-оздоровительного комплекса.
«Строительная готовность стадиона превышает 25%. На площадке заняты более 60 рабочих и три единицы техники. Проект предусматривает обновление футбольного поля, трибун площадью более 3 тыс кв м, ФОКа площадью почти 2,5 тыс «квадратов» и плоскостных спортивных объектов. На трибунах смогут одновременно находиться более 1,5 тыс болельщиков», – говорится в сообщении.
Также на стадионе оборудуют залы тяжёлой атлетики, единоборств, медицинские кабинеты, раздевалки, тренерские, душевые и конференц-зал.

Для реконструкции спортивного объекта на Октябрьском проспекте привлечены средства инфраструктурного бюджетного кредита.

Читайте также:

Для жителей Московской области работают свыше 370 катков

В Балашихе по просьбам жителей реконструировали легендарный стадион «Труд»

В Серпухове в этом году после реконструкции откроют легендарный стадион «Спартак»
#спорт
#стадион
#реконструкция
#строительство
#люберцы
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вяльбе считает согласие лыжницы Фалеевой ехать на Игры без флага неожиданным
19 декабря 2023, 17:08

Фото: istockphoto/BalkansCat

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала согласие спортсменки Анастасии Фалеевой выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом.
«Спорт День за Днем» пишет, что Вяльбе считает желание спортсменки неожиданным.

«Индивидуально я с ней разговаривала. Мне очень жаль, что у моей спортсменки есть такие мысли», — сказала Елена Вяльбе.
До этого в интервью «Спорт День за Днем» Фалеева заявляла, что готова поехать на Олимпиаду без флага и гимна.

«Олимпиада — это такое мероприятие, которое, возможно, случится у тебя один раз в жизни», —говорила лыжница.
В сентябре Елена Вяльбе сказала. что без флага и гимна россиянам не нужно участвовать в Олимпийских играх.

«И моя позиция не поменяется», — подчеркивала тогда Вяльбе.
Условия допуска для российских спортсменов унизительны. Таким мнением с ТАСС поделилась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

Читайте также:

Третьяк: «Хоккеистам очень важна практика международных матчей»

Винер назвала унижением выступление спортсменов из России без флага и гимна

Украинская теннисистка Костюк отказалась играть с россиянкой Андреевой
#россия
#спорт
#лыжи
#олимпиада
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер чемпион СССР 1973 года по футболу в составе «Арарата» Казарян
19 декабря 2023, 15:48

Фото: iStock/SergeyPankratov

Бывший нападающий ереванского футбольного клуба «Арарат», чемпион СССР 1973 года Николай Казарян скончался в одной из больниц Еревана в возрасте 76 лет.
Shamshyan.com сообщает, что 14 декабря экс-нападающий «Арарата» был госпитализирован в больницу №8 с сердечно-легочной недостаточностью в отделении интенсивной терапии.

Николай Казарян родился в 1947 году в Баку.

Он является чемпионом и обладателем Кубка СССР 1973 года, серебряным призёром чемпионатов страны 1971, 1976 годов. Также он выступал в юношеской и олимпийской сборных СССР.

На счету Казаряна 295 матчей и 67 голов. В 1992-1994 годах Николай Казарян занимал пост президента Федерации футбола Армении.

После он вернулся к тренерской деятельности, в 2007 году стал заслуженным тренером Армении.

Читайте также:

Умер режиссер, сценарист и народный артист Грузии Отар Иоселиани

Умерла народная артистка России Александра Жигалова

Умер чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Алексей Макаров
#спорт
#армения
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-глава «Локомотива» Смородская не увидела страшного в иностранных тренерах
19 декабря 2023, 15:45

Фото: istockphoto.com/Kenishirotie

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что в иностранных тренерах в РПЛ нет ничего страшного.
Она также заявила, что на фоне отсутствия незанятых высокопрофессиональных российских тренеров иностранцы не нанесут вреда.

«Иностранные тренеры в РПЛ? В этом нет ничего плохого. Понятно, что всех подряд приглашать не надо — среди иностранцев тоже есть низкокачественные специалисты. Но это абсолютно нормальное явление. Тем более, что хороших российских тренеров почти нет. Все лучшие уже заняты», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

Ранее стало известно о том, что «Сочи» возглавил испанец Роберт Морено.

Читайте также:

Функционер Камоцци назвал лучшего нападающего РПЛ

Аршавин назвал возможного спортдиректора «Спартака» Рибалту профессионалом

Тренер Силкин назвал Сперцяна одним из лидеров «Краснодара»
#спорт
#иностранцы
#рпл
#тренер
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Функционер Камоцци назвал лучшего нападающего РПЛ
Функционер Камоцци считает Кассьерра лучшим нападающим РПЛ
19 декабря 2023, 15:38

Фото: istockphoto.com/Andreyuu

Итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что на данный момент лучшим нападающим РПЛ является форвард «Зенита» Матео Кассьерра.
Кроме него специалист отметил игру колумбийского футболиста, нападающего клуба «Краснодар» Джона Кордобу.

«Считаю, что на данный момент лучший нападающий в Российской Премьер-Лиге – Матео Кассьерра. Он здорово прибавил в этом сезоне, стабильно забивает голы. Также ещё отмечу Кордобу из «Краснодара», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.

Ранее член правления «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что Хавьер Рибалта, которого могут назначить на пост спортивного директора «Спартака», профессионалом.

Читайте также:

Аршавин назвал возможного спортдиректора «Спартака» Рибалту профессионалом

Тренер Силкин назвал Сперцяна одним из лидеров «Краснодара»

Журналист Эспина заявил об интересе клубов Ла Лиги к российским спортсменам
#спорт
#футбол
#рпл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области состоится международный турнир по синхронному плаванию
19 декабря 2023, 15:30

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

XIV международный турнир по синхронному плаванию «Русская матрешка» пройдет в Чехове. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования пройдут с 21 по 23 декабря в Чехове на базе спорткомплекса «Олимпийский». В них примут участие свыше 300 спортсменов из России, республики Беларусь, Казахстана, Сингапура и Узбекистана.


«Ежегодные соревнования «Русская матрешка» всегда собирают большое количество участников. Самые юные спортсмены приезжают не только продемонстрировать свой уровень подготовки, но и получить презенты, поскольку, традиционно, эти старты проходят в преддверии Нового года. К нам в гости заглядывают Дедушка Мороз и Снегурочка и вручают новогодние подарки. Это хорошая традиция, которая длится не первый год<…> »,—поделилась президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина.

Всего участники будут соревноваться в семи дисциплинах: соло девочки, соло мальчики, дуэт, смешанный дуэт, фигуры, группы и комби.


Читайте также:

Подмосковные спортсмены выиграли восемь медалей на международном Кубке Сальникова

Для жителей Московской области работают свыше 370 катков

Две мытищинские спортсменки выиграли чемпионат и первенство ЦФО по пауэрлифтингу
#президент
#подарки
#соревнования
#спортсмены
#синхронное плавание
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная спортсменка Ефимова признана лучшей пловчихой года
19 декабря 2023, 13:54

Фото: пресс-служба физической культуры и спорта Московской области

Спортсменка Юлия Ефимова из Московской области является лучшей пловчихой года по версии болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба физической культуры и спорта Московской области.

Церемония вручения премии Всероссийской федерации плавания проходила в Манеже Кадетского корпуса в Санкт-Петербурге.

Спортсменка Юлия Ефимова из городского округа Мытищи признана лучшей пловчихой по версии болельщиков в рамках премии Всероссийской федерации плавания. Юлия получила приз «Афродита водной глади».

Юлия Ефимова является заслуженным мастером спорта России , трёхкратным призёром Олимпийских игр, шестикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы и рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди отечественных пловцов.

Кроме этого мытищинская спортсменка стала первой в истории России, кто смог завоевать золото на дистанции 50 м в женском плавании.

Стоит отметить что в ноябре Юлия вернулась в большой спорт и выступила на чемпионате Южного федерального округа, где завоевала три золотых и одну серебряную медали.


Читайте также:

Российский вратарь Георгиев установил новое достижение в НХЛ

Костомаров впервые выступил в шоу на коньках после ампутации

Баскетболистка из Химок Павлова выиграла приз «Железная воля»
#спорт
#мытищи
#медали
#золото
#церемония
#приз
#плавание
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные спортсменки стали обладателями золота на первенстве ЦФО по волейболу
19 декабря 2023, 12:05

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные волейболистки стали победительницами первенства ЦФО. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство Центрального федерального округа по волейболу среди команд девушек 2011-2012 годов рождения проходило в Орле.

На соревнованиях Московскую область представляли команды спортивной школы «Дубна» и СШОР «Дмитров М.Б.М.».

По итогам игр дубнинские спортсменки обыграли в четверть финале команду из Шуи со счётом 3:1, тем самым завоевав право бороться за золото первенства.

В финале волейболистки сыграли с представительницами Воронежа. Подмосковная команда в сухую обыграла воронежских спортсменок и стала зотолым победителем первенства ЦФО.

Кроме этого, дмитровские волейболистки заняли пятую ступень турнира первенства ЦФО.

Стоит отметить, что теперь команда волейболисток из Дубны будет бороться за медали на полуфинальном этапе всероссийских соревнований.

Читайте также:

Сборная Подмосковья стала бронзовым призёром Кубка России по дзюдо

Баскетболистка из Химок Павлова выиграла приз «Железная воля»

Гимнасты Подмосковья стали призерами на всероссийском турнире на призы Леонида Аркаева
#дубна
#школы
#медали
#первенство
#дмитров
#золото
#цфо
#волейбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спортсмены из Подмосковья стали призерами Кубка Либертадорес по пляжному футболу
19 декабря 2023, 11:17

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Футболисты из Московской области стали призёрами пляжного Кубка Либертадорес. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные спортсмены приняли участие в Кубке Либертадорес в составе парагвайской команды «Президент Хейс».

В состав «Президент Хейс» вошли Андрей Котенев из Мытищ,Фёдор Земсков из Королёва и Артём Волошин из Химок.

Парагвайская команда дошла до финала клубного турнира Южной Америки, где встретилась с «Сан-Антонио».В матче за главный трофей континента со счётом 3:1 победителем стала португальская команда «Сан-Антонио». Подмосковные футболисты расположились на второй ступени пьедестала.

«Наши ребята уступили в финале Кубка Либертадорес по пляжному футболу. «Сан-Антонио» оказался сильнее «Президент Хейс» со счётом 3:1. Увы, но «Президенты» не смогли справиться с отсутствием Фёдора Земскова из-за перебора жёлтых карточек и травм ряда футболистов. Поздравляем наших ребят с серебряными медалями Кубка Либертадорес! Это большущее достижение в их спортивной карьере», – поделился главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв.


Стоит отметить, что всего за команду «Президент Хейс» выступили шесть российских футболистов.

Читайте также:


Российский вратарь Георгиев установил новое достижение в НХЛ

Подольская команда обыграла легенд хоккея в рамках проекта «Выходи во двор»

Журналист Эспина заявил об интересе клубов Ла Лиги к российским спортсменам
#тренер
#президент
#спортсмены
#футбол
#подмосковье
#турнир
#серебро
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф