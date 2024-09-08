В Париже завершилась Паралимпиада-2024

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska
Летние Паралимпийские игры 2024 года завершились в Париже, передает РИА Новости.
Церемония закрытия прошла на стадионе «Стад де Франс». На нее были приглашены российские спортсмены, не участвовавшие в церемонии открытия.
Всего на Паралимпийские игры в Париже на нейтральной основе были приглашены 88 российских спортсменов. Отечественные атлеты выступали в таких дисциплинах, как легкая атлетика, плавание, настольный теннис, тхэквондо и триатлон.
Российские спортсмены завоевали 64 награды, в том числе 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. Команда под нейтральным флагом заняла восьмое место в медальном зачете.
Паралимпийские игры проходили в столице Франции с 28 августа. До этого в Париже состоялись Олимпийские игры, в которых 15 российских спортсменов участвовали с нейтральным статусом.
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Всего на Паралимпийские игры в Париже на нейтральной основе были приглашены 88 российских спортсменов. Отечественные атлеты выступали в таких дисциплинах, как легкая атлетика, плавание, настольный теннис, тхэквондо и триатлон.
Российские спортсмены завоевали 64 награды, в том числе 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. Команда под нейтральным флагом заняла восьмое место в медальном зачете.
Паралимпийские игры проходили в столице Франции с 28 августа. До этого в Париже состоялись Олимпийские игры, в которых 15 российских спортсменов участвовали с нейтральным статусом.
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Александр Климов