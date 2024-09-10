В Московской области 21 сентября пройдёт туристическое мероприятие «БОКСЗАБЕГ»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В городском округе Серпухов 21 сентября пройдёт спортивное мероприятие «БОКСЗАБЕГ», которое состоится под лозунгом «Беги вдоль Оки», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Цель мероприятия — популяризация здорового образа жизни, формирование положительного имиджа города и увеличение туристического потока в Серпухов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте бегивдольоки.рф. Торжественное открытие запланировано на 10 утра, старт забега — на 11 часов. Состоятся два забега на 4 и 9 километров по двум маршрутам, которые пройдут через живописные улицы города от парка Олега Степанова до городского пляжа на реке Оке. В рамках Года семьи пройдут забеги для семейных команд и детей.
Гостей ожидает разнообразная спортивно-развлекательная программа. Они смогут посмотреть показательные бои спортсменов и поучаствовать в спортивных играх, таких как волейбол, пляжный футбол и другие активности. Также будут организованы детская площадка, зона для игры в лазертаг, площадка для сдачи норм ГТО, скалодром и столы для настольного тенниса. На фестивале пройдут интеллектуальные развлечения, мастер-классы, квиз-игры, квесты и интерактивные спектакли.
Завершится мероприятие праздничным концертом с участием известных российских исполнителей.
Организаторами мероприятия являются Фонд сохранения культурного наследия и общественное движение «Здоровое Отечество» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Федерации бокса России.
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Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте бегивдольоки.рф. Торжественное открытие запланировано на 10 утра, старт забега — на 11 часов. Состоятся два забега на 4 и 9 километров по двум маршрутам, которые пройдут через живописные улицы города от парка Олега Степанова до городского пляжа на реке Оке. В рамках Года семьи пройдут забеги для семейных команд и детей.
Гостей ожидает разнообразная спортивно-развлекательная программа. Они смогут посмотреть показательные бои спортсменов и поучаствовать в спортивных играх, таких как волейбол, пляжный футбол и другие активности. Также будут организованы детская площадка, зона для игры в лазертаг, площадка для сдачи норм ГТО, скалодром и столы для настольного тенниса. На фестивале пройдут интеллектуальные развлечения, мастер-классы, квиз-игры, квесты и интерактивные спектакли.
Завершится мероприятие праздничным концертом с участием известных российских исполнителей.
Организаторами мероприятия являются Фонд сохранения культурного наследия и общественное движение «Здоровое Отечество» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Федерации бокса России.
0+
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Дайана Хусинова